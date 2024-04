Der 1. FC Nürnberg strapaziert die Geduld seiner Fans

Club-Trainer Cristian Fiél greift in der Halbzeit durch

Philip Heise hätte fünf Minuten später schon das 2:0 machen können. Sein Freistoß ging aber nur an die Latte. Glück für den Club, der in den ersten 45 Minuten eine indiskutable Leistung bot und dessen Coach Cristian Fiél zur zweiten Halbzeit gleich vier Spieler auswechselte, darunter auch Toptorjäger Can Uzun. Seine Halbzeitansprache dürfte deftig gewesen sein, denn der FCN zeigte nun ein anderes Gesicht, versuchte endlich auch nach vorne etwas und war nun auch bissiger in den Zweikämpfen.

Die beste Torgelegenheit hatte trotzdem erneut Matanović für den KSC (54.). Der Club spielte sich nun aber endlich auch Chancen heraus, wenn auch nicht wirklich zwingende. Als Schiedsrichter Lukas Benen in der 71. Minute einen Handelfmeter für den Club pfiff, schien es endlich so weit zu sein. Doch nach Ansicht der TV-Bilder nahm der Unparteiische den Pfiff wieder zurück. Kein absichtliches Handspiel von Paul Nebel, so die Entscheidung.

Sebastian Andersson hatte kurz vor dem Ende dann doch noch das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber. Genauso gut hätte Karlsruhe aber auch noch erhöhen können.

Aktueller Spieltag und Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga