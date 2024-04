Verwirrung um Uzun-Elfer - VAR bringt 1. FC Nürnberg um ein Tor

Ein Schiedsrichter war immer dann gut, wenn er nicht weiter aufgefallen ist. Und der VAR, der Video Assistant Referee, ist immer dann ein Gewinn, wenn er schnell und transparent für die Aufklärung strittiger Szenen sorgt. Im Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den SC Paderborn war dies leider nicht der Fall. Zwei sich über mehrere Minuten hinziehenden VAR-Entscheidungen rund um eine Elfmeterszene in der 55. Spielminute sorgten für viel Verwirrung im Max-Morlock-Stadion.

Nürnberg zurück im Abstiegskampf

Erst bekam der Club dank des VAR den Elfmeter zugesprochen. Nach Can Uzuns Fehlschuss traf der 18-Jährige im Nachfassen. Doch der Nachschusstreffer wurde nachträglich aberkannt, weil Uzun den Ball beim Strafstoß zweimal berührt haben soll. Der Club verlor die wichtige Partie mit 0:2 (0:1). Adriano Grimaldi (10.) und Visar Musliu (61.) besiegelten die bereits sechste Heimniederlage der Nürnberger in dieser Saison, die bei vier noch ausstehenden Spielen wieder tief im Abstiegskampf stecken.

Nürnberg verpasst Ausgleich vor der Pause

Für die Gäste besorgte Grimaldi bereits nach zehn Minuten durch einen schön herausgespielten Angriff den Führungstreffer. Allerdings stellte sich die Club-Abwehr dabei auch nicht sonderlich intelligent an. Der FCN agierte insbesondere in den Anfangsminuten sichtlich nervös auf der rechten Defensivseite und hätte auch höher in Rückstand geraten können, wären die Angreifer des SCP nicht entweder an sich selbst oder am Aluminium gescheitert.

In der Folge stabilisierten sich die Clubberer. Der Ausgleich durch Okunuki wurde vom Videoassistenten einkassiert. Kurz vor der Pause hatten Schleimer und Uzun das 1:1 auf dem Fuß und hätten eigentlich für Zählbares sorgen müssen. Nach der Pause dann die kuriose VAR-Szene, die am Ende für eine elfminütige Nachspielzeit sorgte. Doch es blieb beim 0:2. Nürnberg blieb im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg.