30 Jahre Phantomtor: Das kurioseste Nicht-Tor der Bundesliga

Phantom-Tor: Ein Gewinner, mehrere Verlierer

So wurde ein Wiederholungsspiel für den 3. Mai anberaumt. Dieses gewann der FC Bayern deutlich mit 5:0 und feierte nur vier Tage später die Meisterschaft. Nürnberg stieg am selben Tag in die 2. Bundesliga ab. Für Osmers und Jablonski begann mit ihrer Fehlentscheidung eine sehr belastende Zeit. Jablonski berichtete später, dass er Anfeindungen und Morddrohungen erhielt. "Ich bin meiner Familie sehr dankbar", sagte Jablonski in einem DFB-Interview: "Sie hat mich aufgefangen und mir Halt gegeben. Das alles war damals nicht leicht für mich."

Fehler als Initialzündung: Sohn wird Bundesliga-Schiri

Etwas Gutes hatte das Ganze jedoch: Jörg Jablonskis Sohn Sven, zum Zeitpunkt des Phantomtores vier Jahre alt, wuchs ebenfalls mit den Diskussionen rund um die Szene am 23. April 1994 auf. Im Teenager-Alter wollte er dann von seinem Vater wissen, wie es dazu kommen konnte, und arbeitete sich selbst in das Schiedsrichter-Wesen ein. Mit gerade einmal 27 Jahren debütierte Jablonski junior dann in der Bundesliga und ist seitdem Teil der deutschen Elite-Schiedsrichter. Nicht verwandt sind dagegen der heutige Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers und Phantomtor-Schiri Hans-Joachim Osmers, obwohl beide in Bremen geboren sind.

Was bleibt, ist die endgültige Schuldfrage und die Frage, warum niemand der beteiligten Spieler, allen voran Thomas Helmer, eingriff. Bei einem ähnlichen Fall im Jahr 1981 hatte Arne Larsen Ökland das kurz vor Schluss vermeintliche 4:0 für Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern erzielt. Doch der Norweger sagte dem Schiedsrichter, dass der Ball nicht drin war, sondern von der hinteren Torstange gegen das Außennetz geflogen war.

Mysterium Phantomtor: Hat Helmer gelogen?

Auch Hans-Joachim Osmers erzählt die Geschichte so, dass er Helmer nach dessen Aktion gefragt habe, ob der Ball ins Tor gegangen sei. Dies soll der Bayern-Star bejaht haben. Doch Helmer bestritt die Behauptung von Osmers stets. So bleibt das Phantom-Tor ein Mythos, der wohl nie endgültig aufgeklärt werden wird.