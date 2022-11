Verena Bentele: Debatte über Bürgergeld war "grauenvoll"

Die Frage sei, sagte Verena Bentele: Was wolle man für ein Bild vermitteln über Menschen, die in Not oder soziale Schieflage geraten sind? Die Präsidentin des mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern größten deutschen Sozialverbands VdK kritisierte dabei insbesondere Politikerinnen und Politiker der Unionsparteien. Diese hätten ein Bild verbreitet, dass sich Arbeiten nicht mehr lohne und jetzt lauter Leute kämen, die ein Vermögen hätten und die Grundsicherung oder Bürgergeld beantragen würden.

"Das fand ich absolut verwerflich, das hat mich wirklich gestört, wie da über Menschen gesprochen wurde", sagte Bentele am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Das Bild entspreche nicht der Realität und sei ein absolutes No-Go, so die VdK-Präsidentin.

Kompromisse beim Bürgergeld

Insbesondere CDU und CSU hatten die Pläne zum Bürgergeld der Ampel-Koalition massiv kritisiert und mit einer Blockade im Bundesrat etliche Kompromisse abgerungen. Die Vertrauenszeit, eine halbjährige Schonfrist für Bürgergeldbezieher, wurde komplett aus dem Gesetzesvorhaben gestrichen. Die Karenzzeit, in der Ersparnisse und Wohnung geschont werden, wurde auf ein Jahr verkürzt. Die Höhe der Ersparnisse, die man noch haben darf, um Bürgergeld zu beantragen, wurde reduziert.