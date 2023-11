Web Summit: Netzkonferenz im Schatten der Israel-Debatte

Der Skandal um Paddy Cosgrave kam nicht wirklich unerwartet. Der gebürtige Ire hatte den Web Summit, das größte europäische Netz- und Startup-Treffen, 2009 in Dublin mitgegründet und zu einer Institution in der Internet- und Startup-Szene aufgebaut. Seit 2016 findet der Kongress permanent in Lissabon statt. Inzwischen lockt die Veranstaltung regelmäßig über 70.000 Menschen an.

Doch schon seit mehreren Jahren zieht Cosgrave immer wieder auch Kritik auf sich. Mal hieß es, er führe sein Unternehmen nach Gutsherrenart. Mal musste er sich entschuldigen, weil er den Erfolg einer App für sich reklamierte, die andere entwickelt hatten. Dann wurde er von einem Schriftsteller wegen Diffamierung verklagt oder musste auf öffentlichen Druck hin, die Einladung der rechtsextremen französischen Politikern Marine Le Pen zurückziehen.

Anti-Israel-Posts auf X

Nun hat er das Fass zum Überlaufen gebracht mit Kommentaren auf der Plattform X, in denen er Israels Vorgehen nach den Hamas-Attacken heftig kritisierte. Er stellte am Tag der Hamas-Attentate eine Rechnung auf, in der er die Totenzahlen auf israelischer und auf palästinensischer Seite gegenüberstellte. Die Zahl der Palästinenser lag deutlich höher, was viele werteten, als wolle Cosgrave Israel als Täter abstempeln. Cosgrave legte noch nach und schrieb "Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen, auch wenn sie von Verbündeten begangen werden".