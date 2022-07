Shein: Das steckt hinter dem Fast-Fashion-Giganten

Was ist Shein?

Für einen Online-Shop, der so auffällig daherkommt, ist über Shein erstaunlich wenig bekannt. Selbst Kundinnen und Kunden, die selbst gerne auf Shein bestellen, sind sich oft nicht sicher, wie man die Marke ausspricht. Richtig ist übrigens: "She (wie das englische Wort für "sie") In".

Wie sein Mutterkonzern Shenzhen Globalegrow E-Commerce ist Shein ein chinesisches Unternehmen. Allerdings vertreibt der Online-Shop seine Kleidung auf der ganzen Welt. Die Sendungen kommen aus Asien - deshalb dauern die Lieferzeiten in der Regel länger als bei der europäischen Konkurrenz. Dennoch ist Sheins Methode erfolgreich: In Googles Play Store wurde die App über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Und laut dem Analyseportal SimilarWeb ist Shein aktuell die erfolgreichste Fashion-Seite der Welt - vor dem zweitplatzierten H&M.

Sheins Geheimniskrämerei hat Methode. Jahrelang war nicht einmal der Name des Gründers Chris Xu bekannt. Mehr Informationen könnten ans Licht kommen, wenn Shein an die Börse geht. Chinesischen Medienberichten zufolge plant das Unternehmen, eine Aktiengesellschaft zu werden. Der Unternehmenswert wird aktuell auf stolze 100 Milliarden Dollar geschätzt, da ist mehr als Zara und H&M zusammen.

Warum ist Shein so erfolgreich?

Ein Grund für den großen Erfolg des Online-Shops: Shein macht Fast Fashion schneller als alle anderen. Einer Pressemitteilung zufolge nimmt Shein jeden Tag 500 neue Kleidungsstücke ins Sortiment. Die Designs sind immer im Trend - auch, weil das Unternehmen bekannt dafür ist, Designs von anderen Marken zu kopieren.

Die Shein-App, die vor allem bei jungen Leuten beliebt ist, erinnert zudem weniger an eine klassischen Shopping-App, sondern mehr an ein soziales Netzwerk oder ein Smartphone-Spiel. So bekommen Nutzer beispielsweise Punkte, wenn sie die App einmal täglich öffnen oder Reviews schreiben. Diese Punkte lassen sich später in Gutscheine umtauschen.

Vor allem spielt aber der Preis eine Rolle: In Sachen Billig-Mode unterbietet Shein selbst Konkurrenten wie Primark. Jeansjacken gibt es hier ab 20 Euro, Pullover gerne mal für unter 6 Euro. Und das noch bevor einer der zahlreichen Rabattcodes eingelöst wurde, mit denen Shein offensiv wirbt.