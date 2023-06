Protest gegen Preiserhöhung: Reddit-Foren proben den Aufstand

Die Social-Media-Plattform Reddit ist vielleicht nicht so bekannt wie Facebook oder Twitter – gehört aber zu den größten im Netz und hat täglich rund 50 Millionen Nutzer. Auf Reddit gibt es Diskussionsforen zu praktisch allen Themen. 2021 war Reddit in den Schlagzeilen, als Nutzer gezielt Aktien des Computerspiel-Herstellers GameStop kauften, um damit einem Hedge Fonds zu schaden, der auf einen sinkenden Aktienwert von GameStop gewettet hatte.

Tausende Reddit-Foren sind nicht mehr sichtbar

Seit einer Woche ist Reddit aber in Aufruhr: Auf die Ankündigung von Reddit-Chef Steve Huffman, Gebühren für die Nutzung der Programmier-Schnittstelle Geld zu verlangen, reagierten Tausende Diskussionsforen mit einer Art "Blackout": Die Moderatoren stellten die Foren auf "privat", sie waren somit nicht mehr öffentlich zugänglich.

Konkret geht es dabei um Gebühren für die Nutzung der sogenannten "API". Das ist die Abkürzung für "Application Programming Interface". Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle, mit der externe Entwickler auf die Inhalte von Reddit zugreifen können und mit diesen Daten ihre Apps füttern. Die Reddit-eigene App gilt als nicht besonders nutzerfreundlich, es gibt aber eine Reihe von Drittanbieter-Apps, die das Surfen angenehmer machen. Eine der beliebtesten heißt Apollo, sie hat 1,5 Millionen Nutzer im Monat. Bis jetzt konnten Apps wie Apollo kostenlos auf die Daten von Reddit zugreifen. Das soll sich ab Juli aber ändern.

Große Drittanbieter-App müsste 20 Millionen Dollar jährlich zahlen

Wie hoch die Gebühren sind, hängt von der Nutzung ab. Je mehr Reddit-Daten gebraucht werden, desto teurer wird es. Apollo-Betreiber Christian Selig sagte in einem Radiointerview, er müsse für seine App künftig rund 20 Millionen Dollar im Jahr bezahlen, wenn er die Daten weiter nutzen möchte. Das gehe nicht, deshalb will er Apollo Ende Juni zurückziehen.

Reddit-Chef Huffman hat in einer Diskussion auf der Plattform geschrieben, warum er die Gebühren einführen möchte: "Reddit muss ein sich selbst tragendes Unternehmen sein, und um das zu erreichen, können wir nicht länger kommerzielle Unternehmen subventionieren, die Daten in großem Umfang nutzen". Damit meint er vor allem Firmen, die große Sprachmodelle mit Künstlicher Intelligenz programmieren. Google zum Beispiel oder OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Reddit-Daten werden dabei genutzt, um die Sprachmodelle zu trainieren - bisher kostenlos.

Hintergrund der Gebühren könnte auch ein seit längerem vermuteter Börsengang von Reddit sein. Mehr Einnahmen könnten die Plattform attraktiver machen. Reddit verdient sein Geld bisher mit Werbung.

Konflikt zwischen dem Reddit-Chef und Moderatoren

Doch es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um einen Konflikt zwischen Huffman und den Community-Moderatoren. Reddit wird seit langem von einem Netzwerk unbezahlter Moderatoren unterstützt und betrieben, die dafür sorgen, dass die Subreddits nicht im Chaos versinken. Die API-Gebühr wurde zum Stein des Anstoßes für diese Superuser, die befürchten, dass Reddit sein Geschäft über die Bedürfnisse und Vorlieben der Community stellt. Reddit-CEO Huffman hat ausdrücklich gesagt, dass er nach Möglichkeiten sucht, die Macht der Moderatoren zu schwächen. Es handle sich um eine Art "Landadel", denn wer zuerst da sei, dürfe bleiben und den Posten an die Nachkommen weitergegeben, sagte Huffman vergangene Woche in einem Interview. Und das sei nicht demokratisch.

Aus Protest gegen die Preiserhöhung und haben Reddit-Moderatoren vergangene Woche Tausende ihrer Diskussionsforen, sogenannte Subreddits, privat gestellt. Dazu gehören viele der größten Foren auf der Plattform. Allein das Subreddit "Funny" hat 40 Millionen Mitglieder. Weil so viele Foren zwischenzeitlich dicht gemacht wurden, waren die Server so überlastet, dass die Seite kurzzeitig auch gar nicht mehr erreichbar war.

Große Subreddits posten nur noch Bilder von John Oliver

Huffman war ungehalten: Moderatoren würden mit dem Sperren ihrer Subreddits dem Willen ihrer jeweiligen Community widersprechen, dafür könnten sie ihre Posten verlieren. Diese Drohung zeigte Wirkung, aber vermutlich nicht die, die sich Huffman versprochen hatte. Inzwischen sind zwar einige der Foren, die vergangene Woche auf "privat" geschaltet waren, wieder sichtbar. Allerdings posten einige Subreddits mit über 20 Millionen Teilnehmern aus Protest nur Bilder oder Gifs des Komikers John Oliver. In Umfragen hatte sich am Wochenende jeweils eine große Mehrheit für diese kreative Protestform ausgesprochen. Oliver, Moderator der Late-Night-Show Last Week Tonight bezeichnete die Aktion als "exzellente Arbeit" und stellte selbst Bilder zur Verfügung.

Doch auch jenseits dieser satirischen Protestform geht der "Reddit Blackout" weiter: Noch immer – Stand 19. Juni – sind mehr als 40 Prozent der knapp 9.000 Reddit-Foren auf "privat" gestellt. Ein Ende ist erst mal nicht in Sicht – man darf gespannt sein, wie diese Machtprobe ausgeht.