Bezahlen im Ausland: Was das Ende von Maestro bedeutet

Die wichtigste Nachricht zuerst: Eigentlich bleibt fast alles beim Alten. Bezahlen und Geld abheben wird bei der nächsten Urlaubsreise auch nach dem 1. Juli weiterhin mit der Girocard im Reisegepäck möglich sein. Das bestätigt Oliver Hommel vom Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen Euro Kartensysteme: "Die bestehenden Karten bleiben bis zum Ablaufdatum gültig und können auch weiterhin eingesetzt werden."

Neue Logos auf den Girokarten

Statt des rot-blauen Maestro Logos wird künftig auf den neuen Girokarten das rot - gelbe Mastercard Logo oder das Visa Zeichen aufgebracht sein. Es handle sich nur um den ein Austausch der sog. Akzeptanzzeichen beschreibt Tanja Beller vom Bundesverband deutscher Banken den Vorgang: "Es gilt für den Kunden eigentlich die Regel, dieses Logo, was sich auf meiner Karte befindet, wenn ich das im Ausland an einem Geldautomaten oder an einer elektronischen Kasse finde, dann kann ich die dort einsetzten."

Nur noch einzelne Karten mit Maestro-System

Warum das Maestro System ab dem 1. Juli nach und nach nicht mehr gelten wird, ist eine Unternehmensentscheidung von Mastercard, nicht eine der deutschen Banken und Sparkassen. Mastercard hatte auch bisher mit dem herkömmlichen Maestro System, das alleine für den deutschen Giro-Karten-Markt galt, den internationalen Einsatz der Girocard möglich gemacht. Nun erfolgt eine internationale Vereinheitlichung des Zahlungskartengeschäfte der US-amerikanischen Anbieter. Mastercard und Visa bieten nun auch hierzulande Debitkarten an, Zahlungskarten, bei denen das Girokonto sofort belastet wird. Anders ist das bei der Kreditkarte. Hier erfolgt die Abbuchung in der Regel einmal pro Monat. Mit dem internationalen Debit-System von Mastercard und Visa werden nun auch unsere Girokarten ausgestattet.

Auslaufen von Maestro nicht einheitlich

Doch das Umrüsten vom Maestro-System auf Mastercard oder VPay funktioniert nicht ganz reibungslos. Anders, als ursprünglich geplant, steigen nicht alle Banken ab dem 01.07. gleich um. Über eine Übersicht dazu verfügt der Bankenverband nicht. Mastercard bestätigt auf Anfrage, „bei technischen Herausforderungen finden wir zusammen mit unseren Partnern Migrationspläne, die im Einzelfall auch Übergangsfristen beinhalten können.“ Die Sparkassen teilen dem Bayerischen Rundfunk mit: Ab dem 01.07. werde es „nur noch die neuen Sparkassen-Cards geben, die eine Kombination aus einer girocard und einer Debitkarte von Mastercard oder Visa sind“, so der Deutsche Sparkassen- und Giroverband.

Fast alle Girokarten im Ausland einsatzbar

Bei einer neu ausgegebenen Karte kann es im Ausland allerdings zu Problemen kommen, warnt Stephanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: Bei Girocards ganz ohne Maestro-, Mastercard oder VPay-Funktion: „Diese können dann nicht mehr im Ausland zum Bezahlen genutzt werden.“

Wo Probleme möglich sind

Manche Geschäfte innerhalb Deutschlands lehnen jedoch die neuen Debitkarten von Visa und Mastercard ab, die keine Girofunktion haben. Das passiert meist dann, wenn auch keine Kreditkarten von Visa – oder Mastercard akzeptiert werden. Als Grund weisen Händler auf höhere Kosten, als bei der Girocard hin.

Achtung: Keine Girokarten als Garantie

Viele Autovermieter im Ausland würden bei der Abholung eines Mietwagens für die Kaution jedoch weder die neuen Debitkarten von Visa oder Mastercard noch eine deutsche Girocard akzeptieren, darauf weist Stefanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein –Westfalen hin. Hier sei meist eine echte Kreditkarte gefragt. Und, so die Verbraucherschützerin: Urlauber sollten sich nicht fest darauf verlassen, dass jedes Geschäft oder Hotel die alte oder neue Girokarte akzeptiert. Deshalb am besten zusätzlich noch eine herkömmliche Kreditkarte ins Urlaubsportemonnaie stecken.