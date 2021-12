Reddit-Börsengang: Wall Street, wir kommen!

Reddit? Ist das nicht diese Plattform, auf der sich Kleinanleger gegen Hedge-Fonds verbündet haben? Genau. Im Januar 2021 sorgte das soziale Netzwerk für Aufsehen: Im Reddit-Forum "r/wallstreetbets" koordinierten die Reddit-Mitglieder gezielt Käufe des börsennotierten Computerspiele-Konzerns GameStop. Dieser schrieb mit seinen Ladengeschäften seit Jahren Verluste. Die großen Hedgefonds wetteten auf Kursverfall.

Doch die Reddit-Community machte dieser Wette einen Strich durch die Rechnung: Mit einem verabredeten, massiven Kauf von GameStop-Aktien trieben die Reddit-Fans den Kurs des strauchelnden Konzerns wieder nach oben. Lag der Kurs Anfang des Jahres noch deutlich unter 50 US-Dollar, schoss er ab Mitte Januar 2021 nach oben, auf zwischenzeitlich knapp 500 US-Dollar. Deswegen wurde die Aktie zum sogenannten Meme-Stock. So werden Papiere bezeichnet, die Laien und Kleinanleger mit Informationen aus Plattformen wie Reddit nach oben pushen. Nun bereitet Reddit selbst seinen Börsengang vor.

Preis und Anzahl der Aktien sind noch unklar

Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht, schrieb Reddit auf seinem Blog. Angaben zu Preis und Anzahl der Aktien oder der angestrebten Bewertung sowie zum Zeitplan machte Reddit nicht. Diese dürften in den kommenden Wochen oder Monaten folgen.

Im August hatte Reddit bei einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) erzielt. Bei einem Börsengang wird sogar eine Bewertung von mehr als 15 Milliarden Dollar angepeilt.

Eine Milliarde Dollar Investoren-Kapital

Reddit hat zuletzt auch eine Reihe von Investoren angezogen und mehr als eine Milliarde US-Dollar Kapital erhalten, auch von Risikokapitalgebern wie Sequoia Capital und Andreessen Horowitz. Haupteigentümer ist Advance Publications, der Mutterkonzern des Condé Nast Verlags.

100.000 Communities zu allen denkbaren Themen

Reddit wurde 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründet und zählt damit zur ersten Generation der sozialen Netzwerke. Auf Reddit können Nutzer in themenbezogenen Online-Communities, sogenannten Subreddits, Kommentare, Geschichten, Fotos und Videos austauschen. Subreddits gibt es zu praktisch allen Themen: Von "Makeup-Süchtigen" über Mode-Ratgeber für Männer, Programmieren lernen bis hin zu Tipps, wie man sich gesund und günstig ernährt, ist alles dabei. Insgesamt gibt es mehr als 100.000 Subreddits, in denen nach Angaben der Firma täglich mehr als 50 Millionen Nutzer aktiv sind.

Und in diesen Subreddits sammeln die Nutzer das Lustigste, Kurioseste, Nützlichste, Spannendste, Lustigste und Ekligste, was im Netz zu finden ist. Man könnte Reddit also auch als Fundgrube des Netzes bezeichnen.

Die Beiträge auf Reddit werden nicht chronologisch sortiert, sondern nach Popularität angeordnet. Die Nutzerinnen und Nutzer können die Popularität eines Beitrags mithilfe von sogenannten Up- und Downvotes beeinflussen.

Kritik an zu laxen Moderationsrichtlinien

In jeder Community gibt es Moderatoren. Doch Reddit hat den Ruf, sich bei der Moderation von problematischen oder hasserfüllten und hetzerischen Inhalten zu sehr zurückzuhalten und wird dafür immer wieder kritisiert.

So waren zum Beispiel Anhänger der rechtsextreme Verschwörungsideologie QAnon vor allem in den Jahren 2018 bis 2020 stark auf Reddit aktiv, einzelne QAnon-nahe Subredits hatten bis zu 70.000 Mitglieder. Doch dann führte Reddit strengere Inhaltsrichtlinien ein - und löschte die QAnon-nahen Gruppen. Auf der anderen Seite vernetzen sich auf Reddit auch Betroffene von (QAnon-)Verschwörungstheorien.

100 Millionen Dollar Werbeeinnahmen

Zuletzt konzentrierte sich Reddit mehr auf den wirtschaftlichen Aufbau des Unternehmens. 2020 erwarb Reddit Dubsmash, eine TikTok-ähnliche Videoplattform, weil es darin eine potenzielle Einnahmequelle sieht. Außerdem verkauft Reddit auch Werbeplätze, nach Konzernangaben lagen die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal bei rund 100 Millionen Dollar - ein Plus von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Nun steht also der Börsengang an. Ob die Nutzer aus dem Forum "r/wallstreetbets dann auch mit der Reddit-Aktie so spielen wie mit den Gamestop-Papieren?