Netzwerk von Fake-Accounts verbreitet chinesische Propaganda

Proteste in Hongkong, Covid-19-Pandemie oder die Taiwanfrage: Zu diesen Themen gab es seit 2019 eine Reihe von Fällen, in denen pro-chinesische Accounts in sozialen Netzwerken massiv Stimmung für die Sichtweise der Regierung in Peking gemacht haben. Eine dieser offenbar von Peking gesteuerten Operationen wurde als "Spamouflage Dragon" bekannt. Twitter und Facebook haben die Accounts damals gelöscht.

Kritik an China abwehren

Nun scheint es einen neuen Fall zu geben. Die britische NGO Centre for Information Resilience (CIR) hat ein Netzwerk von mehreren Hundert Accounts identifiziert, das "das Ansehen Chinas bei seinen Anhängern verstärken und Kritik an der chinesischen Regierung diskreditieren will", wie es in dem CIR-Bericht heißt. Das CIR bezeichnet sich als Non-Profitorganisation, "die Einflussnahme-Kampagnen aufdecken und ihnen entgegenwirken will."

In einer Netzwerkanalyse machte CIR-Recherche-Direktor Ben Strick mehrere Hundert Accounts aus, die offenbar konzertiert Stimmung für Peking machen: Mehr als 300 Accounts auf Twitter, rund 50 auf Facebook und ein Dutzend auf YouTube.

Viele “Verstärker-Accounts” im Einsatz

In einem Thread auf Twitter erklärt CIR-Recherche-Direktor Strick, wie er ausgehend von den drei Twitter-Hashtags #Hong Kong, #United States und #Guo Wengui (chinesischer Milliardär, der im US-Exil lebt) das Netzwerk identifiziert hat und veranschaulicht das in Form von verschiedenen Netzwerk-Diagrammen. Dabei sind jeweils einige zentrale Accounts erkennbar, deren Posts durch eine Reihe sogenannter “Verstärker”-Accounts in Form von Retweets, Mentions und Likes weiterverbreitet werden.