Nein, weder WHO noch IWF oder Weltbank bestechen Lukaschenko

Das Geld ist also kein Bestechungsversuch an Lukaschenko und wurde auch nicht in bar angeboten, geschweige denn überreicht.

Die Weltbank verleiht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell Kredite in Höhe von 160 Milliarden Dollar an finanzschwache Länder auf der ganzen Welt, um die Auswirkungen der Pandemie "auf die Schwächsten der Gesellschaft" abzumildern. Der Staat Belarus erhielt seit dem Beitritt in die Weltbank 1992 insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar in Krediten.

Kredit des IWF nicht ausgezahlt

Der Kredit des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 900 Millionen Dollar wurde im Gegensatz zu dem Kredit der Weltbank (90 Mio Euro) nicht ausgezahlt. Das bestätigt der IWF auf BR24-Anfrage und das geht ebenfalls aus einer Meldung der staatseigenen belarussischen Nachrichtenagentur BELTA hervor. Diese berichtet am 19. Juni, dass sich Präsident Lukaschenko im Kreis von Minister*innen und hohen Staatsbediensteten über den Stand der Verhandlungen informiert habe.

In der englischen Version der Pressemitteilung wird Lukaschenko mit den Worten zitiert: "We hear the demands, for example, to model our coronavirus response on that of Italy." Auf Deutsch: "Wir hören beispielsweise Forderungen, dass wir unsere Antwort auf das Coronavirus an der Italiens ausrichten sollen." Genaueres dazu geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. (Quelle)

Der Internationale Währungsfond betont auf BR24-Anfrage, dass Belarus mit der Bitte um einen Kredit an den IWF herantrat. Eine Übereinkunft sei nicht erreicht worden, so eine Sprecherin, man beobachte die Lage jedoch weiter.

Über die Details der Verhandlungen will wollte sich der IWF auf BR24-Anfrage nicht äußern, verweist jedoch auf die Rahmenbedingungen des Kredites, um den sich Belarus beworben hatte. Dabei handelt es sich um das sogenannte "Rapid Financing Instrument" (RFI), also ein Instrument zur schnellen Finanzierung.

Es ist üblich, dass die Kredite des IWF mit Konditionen oder Selbstverpflichtungen der Kreditnehmer verbunden sind. Diese beschränken sich in der auf Transparenz in der Regierungsarbeit oder die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität, nicht auf Eingriffe in politische Entscheidungen. Der IWF erklärt das auf seiner Homepage am Beispiel Nigerias (Text auf Englisch). Das Land erhielt im April 3,.4 Milliarden US-Dollar in Form eines RFI-Kredits, um mit die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Das Land muss den Kredit in den kommenden fünf Jahren abbezahlen.

Die genauen Details der Verhandlungen und ob zwischen Belarus und dem IWF konkrete Corona-Maßnahmen thematisiert wurden, sind nicht abschließend zu klären. Lukaschenkos Aussagen müssen als populistisch gewertet und im Kontext seiner bisherigen Corona-Strategie gelesen werden.

Klar jedoch ist, dass es sich bei den 900 Millionen Dollar, über die derzeit spekuliert wird, nicht um einen Bestechungsversuch handelte, sondern um einen von Belarus angefragten Kredit.

Corona-Situation in Belarus

In den Monaten April und Mai erreichte die Corona-Pandemie in Belarus ihren Höhepunkt. Erst seit Juni sinken die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen. An der Genauigkeit der Corona-Fallzahlen in Belarus gibt es seit Mai Zweifel.

Weltweit gilt Alexander Lukaschenko neben US-Präsident Donald Trump und dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro als eines jener Staatsoberhäupter, deren Antwort auf die Corona-Pandemie besonders zurückhaltend ausfiel.

So sagte Lukaschenko Anfang April bei einem Eishockeyspiel "Hier sind keine Viren!" und "Es ist besser, im Stehen zu sterben, als auf Knien zu leben." Die gesamte Zeit über gab es Kritik an Lukaschenko. Er erlaubte Großveranstaltungen. Strikte Ausgangsbeschränkungen lehnte er mit dem Verweis auf die wirtschaftlich angespannte Situation im Land ab. Er sagte, dass mehr Menschen an Arbeitslosigkeit und Hunger sterben würden als an dem neuartigen Coronavirus.

Fazit:

Aktuell wird über angebliche Bestechungsversuche internationaler Organisationen spekuliert. Sie sollen dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mehrere hundert Millionen Dollar angeboten haben. Für diese derzeit kursierenden Aussagen liefern die Urheber keine Belege.

Weder Weltbank noch WHO haben Lukaschenko Bargeld angeboten. Auch der Internationale Währungsfond versuchte nicht, Lukaschenko zu bestechen oder einen Lockdown "zu erkaufen". Die Regierung Belarus’ wandte sich mit der Bitte um einen Kredit an IWF und Weltbank.