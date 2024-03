Murena Fairphone: Das politisch korrekte Smartphone?

Fairphone ist nicht wasserdicht

Auch um andere Teile wie beispielsweise den Bildschirm oder die Kamera auszuwechseln benötigt man nur einen kleinen Schraubenzieher. Der Nachteil: Das Fairphone ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Verklebte Smartphone verzeihen es meist, wenn sie kurzzeitig im Wasser landen – das Fairphone nicht.

Akkulaufzeit könnte besser sein

Die eingebauten Komponenten verorten die Tester dabei in einem guten Mittelfeld. Es gäbe zum Beispiel in anderen Smartphones bessere Kameras, aber das OLED-Display sei lichtstark und stromsparend. Das ist hier auch wichtig, denn mit einer Akku-Laufzeit von rund sieben Stunden schwächelt das Fairphone ein wenig.

Schneller Akku-Wechsel nicht komfortabel

Nachdem aber der Akku einfach zu wechseln ist, würde es sich anbieten, einen Ersatz-Akku außerhalb des Geräts zu laden und ihn schnell zu wechseln. Das ist aber nicht sehr komfortabel: Im Handel ist derzeit keine Ladestation zu finden, mit der man den ausgebauten Akku aufladen könnte – man müsste den Ersatz-Akku also vorher im Gerät selbst laden.

"Ent-googelte" Android-Version

Beim Betriebssystem "Murena /e/OS" handelt es sich um eine Variante des Google-Betriebssystems Android, das aber "ent-googelt", also um die Google-Dienste bereinigt wurde. Das heißt: Viele Komponenten wurden durch Open-Source Elemente ersetzt und der Datenaustausch mit Google gestoppt. "Morena selbst hat eine Cloud mit Servern in der EU über die verschiedenen Cloud-Services zur Verfügung gestellt werden", sagt CT-Redakteur Brand. "Open-Source-Apps für Mail, Termine, Aufgaben und Backups, Fotos et cetera ist alles ab Werk eingerichtet." Man müsse sich um die Komfortfeatures nicht groß kümmern, weil Morena das im Hintergrund erledige, so Brand.

Bewusste Entscheidung: Daten gegen Komfort

Das macht das Betriebssystem recht alltagstauglich. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, trotz der Google-Entkoppelung Android-Apps über die Murena-Plattform zu nutzen. Zwar kann es dann passieren, dass eine Verbindung zu Google-Servern hergestellt werden muss, um bestimmte Funktionalitäten zu gewährleisten. Aber das Betriebssystem warnt einen, dass und welche Daten für welchen Dienst abfließen sollen und man kann sehr gezielt entscheiden, ob man Komfort und Nutzbarkeit gegen seine Daten tauschen will, oder nicht.

Im Vergleich: Murena-Fairphone politisch korrekter

Letztlich ist das Murena-Fairphone auf dem Weg zum politisch korrekten Handy anderen Smartphones einige Schritte voraus. Es verwendet bei der Produktion weniger Rohstoffe, ist leichter zu recyceln, einfacher zu reparieren, hat eine lange Lebensdauer und gut nutzbare Komponenten. Das Betriebssystem ist in der Basisversion unabhängig von Google, bietet aber die Möglichkeit für bestimmte Apps bewusst Daten freizugeben. Insgesamt ein alltagstauglicher Kompromiss für Menschen, denen ein ökologischer Ansatz und datenbewusstes Verhalten bei gleichzeitig guter Nutzbarkeit rund 750 Euro wert ist.