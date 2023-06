Killer’s Security: Digitalräume und eEuro

Sommerpause in Brüssel. Die Kommissare wollen in Urlaub und haben deshalb noch jede Menge brisante Gesetzesvorlagen rausgehauen in den Cyberspace. Eine sieht die Einführung des digitalen Euro vor. Zentralbank-Geld fürs Konto und fürs Handy. Rat und Parlament müssen noch zustimmen und Details regeln. Interessant wird, wie viele Euros man aufs Smartphone wird laden und wie anonym man damit wird bezahlen können. Digitale Ausweise wie der ePerso gelten bald europaweit. Und der European Data Act soll regeln, wer die Daten nutzen darf, die smarte Dinge generieren, Haushaltsgeräte, Autos und Maschinen. Da werden weltweit derzeit so genannte Datenräume juristisch abgesteckt, der europäische, der amerikanische und der chinesische. Und in jedem geht es anders zu.

Cybergang erpresst Weltkonzerne

Und die Cybergang Cl0p erpresst derzeit einen Weltkonzern nach dem anderen, Shell, British Airways, die BBC, die IT-Sicherheitsfirmen Norton, Avira und AVG und die Unternehmensberatungen PricewaterhouseCoopers und Ernst & Young. In Deutschland sind unter anderem die AOK und Siemens Energy betroffen. Diese Unternehmen und Organisationen setzen alle Software der Firma Progress ein. Die war löchrig. Und die Cybergangster haben darüber auf sensible Daten zugegriffen. Tatsächlich – oder zumindest behaupten Sie es. Da kommen derzeit jede Woche neue prominente Namen dazu.

Updates

Die Grafikkarten von Nvidia haben es in sich: Bitcoins kann man damit ausrechnen und künstliche Intelligenzen drauf laufen lassen. Viele haben sie auch im PC. Und dafür braucht man jetzt neue Treiber, weil in den alten Sicherheitslöcher klaffen. Auf der Site des Unternehmens steht, welche Grafikkarten betroffen sind. Das Risiko mit alten Treibern sei hoch, sagt Nvidia. Und für PCs von Dell gibt’s neue Firmware. Auch hier ist das Risiko hoch, wenn man mit der alten weitermacht.

Schrödingers Katze streicht durch Münchner Messe

Noch was Schönes: Quanten-Computer, die gibt es noch nicht wirklich. Aber es werden schon Programme dafür geschrieben, um Röntgenbilder von der Lunge zu analysieren beispielsweise, ob man Covid hat, um die optimale Route für Paketzusteller auszurechnen und neue Materialien zu entwickeln. Auf der World of Quantum der Messe München sind sie diese Woche gezeigt worden.

