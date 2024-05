KI-Kulturkampf: Wie "woke" ist künstliche Intelligenz?

Immer wieder geraten KI und Politik aneinander: KI-Bild-Generatoren bevorzugen Menschen bestimmter Hautfarbe, Chatbots scheinen politische Agenden zu verfolgen. Was ist dran am KI-Kulturkampf? Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist und Berater, er arbeitet u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins. Marie Kilg ist freie Journalistin und Innovationsmanagerin im Deutsche Welle Lab. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. In dieser Folge: 0:00 Intro 1:55 Wie Klischees in die KI kommen 11:00 Wie KI politisch eingestellt wird 16:10 Was erwarten wir von unserer KI? 29:40 Was haben wir mit KI gemacht? Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Links und Quellen: Debatte um Google Gemini: Wie "woke" ist die KI? https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/debatte-um-google-gemini-wie-woke-ist-die-ki,U4usGOV Kann KI schwarze Ärzte und weiße Kinder generieren? https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/10/06/1201840678/ai-was-asked-to-create-images-of-black-african-docs-treating-white-kids-howd-it- So klischeehaft sehen KI-generierte Bilder aus https://restofworld.org/2023/ai-image-stereotypes/ KI schlussfolgert: Lineale machen Krebs https://venturebeat.com/business/when-ai-flags-the-ruler-not-the-tumor-and-other-arguments-for-abolishing-the-black-box-vb-live/ KI soll die Isländische Sprache bewahren https://www.icelandreview.com/news/gpt-4-to-aid-in-the-preservation-of-the-icelandic-language/ GOODY-2: Die harmloseste KI der Welt https://www.goody2.ai/chat OpenAIs Model Spec - auch zu Diskussionen über die flache Erde https://openai.com/index/introducing-the-model-spec/ "Models All the Way Down” https://knowingmachines.org/models-all-the-way Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!