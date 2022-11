> Netzwelt > Jetzt zofft sich Elon Musk mit Apple

Ob das so klug ist? Der neue Twitter-Eigentümer nimmt jetzt Apple ins Visier. In einem Tweet beschuldigte er, Apple habe damit gedroht, die Twitter-App aus dem App-Store zu verbannen. Aber was könnte der Grund dafür sein?