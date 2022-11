Deutsche Twitter-Mitarbeiter klagen gegen Kündigung

Deutsche Twitter-Mitarbeiter erheben Kündigungsschutzklage

Gefallen lassen will sich das der Software-Entwickler nicht: Im November sind er und andere gekündigte Twitter-Mitarbeitende bei Verdi eingetreten und haben eine Kündigungsschutzklage gegen Twitter erhoben. Bei Kündigungsschutzklagen kommt es entweder zu einem Güteverfahren, das mit einem Vergleich, sprich einer Abfindung endet. Oder zu einer Gerichtsverhandlung, bei der über die Rechtmäßigkeit der Kündigung entschieden wird.

Außerdem sind die Gekündigten dabei, einen Betriebsrat für Twitter Deutschland zu gründen. Gegen die Kündigung wird das vermutlich nicht helfen, es geht aber darum, ein Zeichen zu setzen. Selbst, wenn am Ende nicht alle Gekündigten im Unternehmen verbleiben sollten, "sollen wenigstens ihre Kolleg*innen, die bleiben werden, in Zukunft besser gegen weitere Schnellschüsse von Elon Musk geschützt sein", heißt es in einer Verdi-Mitteilung.

Auch Twitter-Beschäftigte in den USA klagen gegen Kündigung

Im Oktober hatte Verdi auch die Gründung eines Betriebsrats bei TikTok Germany unterstützt. Gewerkschaftssekretär Hikmal El-Hammouri, der in beiden Fällen beteiligt war, glaubt sogar, dass die Gründung von Betriebsräten in Social-Media- und Start-Up-Unternehmen Schule machen werde. Bislang sind Betriebsräte in der deutschen IT-Branche eine Seltenheit.

In den USA haben Twitter-Angestellte eine Sammelklage gegen ihre Kündigungen eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, gesetzliche Vorgaben missachtet zu haben – so sieht ein Arbeitsrecht-Gesetz vor, dass Massenentlassungen 60 Tage im Voraus angekündigt werden müssen. Twitter drohen deshalb Strafen in Höhe von bis zu 30.000 US-Dollar für jede fehlende Warnung. Der Ausgang des Verfahrens ist offen.