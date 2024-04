Gender-Gaga auf Google Maps: Scherzkekse ändern CSU-Standorte um

CSU-Ortsverbänd*in Friedberg-West, Sprachverbotsfraktion Ortsverband:in Inning:innen, oder CDU Stadtverbänd*in Rastatt: Wer in den vergangenen Tagen auf Google Maps nach Orts- oder Kreisverbänden der Unionsparteien gesucht hat, konnte unter Umständen ein paar digitale Ostereier entdecken. Passend zum ersten April haben Unbekannte zahlreiche Standorte und Unternehmensprofile von Kreisverbänden der CDU und CSU gegendert.

Dutzende Standorte auf Google Maps umbenannt

Dutzende Standorte und Unternehmensprofile waren auf Google Maps zwischenzeitlich mit Gendersternchen oder -Doppelpunkten versehen oder anderweitig verändert. Neben vielen Lokalgruppen der Unionsparteien auch die Parteizentrale der CSU in München, sowie verschiedene Profile der AfD oder der französischen Partei Rassemblement National.

Linke Online-Community steckt hinter dem Schabernack

Hinter den Aktionen stecken offenbar Mitglieder einer Community namens r/gekte auf der beliebten Onlineplattform Reddit. Auf der Social-Media-Plattform gibt es unzählige Online-Communities, sogenannten Subreddits, zu unterschiedlichsten Themen. Mitglieder von r/gekte erklärten gegenüber BR24, dass die Community ursprünglich vor allem zum Austausch von Memes und Internethumor gedacht war, sich jedoch im Laufe der Zeit zu einer politischen Community mit Fokus auf LGBTQ-Themen und Gendergerechtigkeit entwickelt habe. Humor und Memes seien jedoch weiterhin das bevorzugte Mittel der politischen Kommunikation.

Protest gegen das Genderverbot der CSU

Die Idee für den kollektiven Schabernack kam durch eine Reddit-Nutzerin namens Ein_Geist, die zuerst auf der Kurznachrichtenplattform BlueSky dazu aufrief, Standortnamen von CSU und CDU auf Google Maps aus Protest gegen das Genderverbot der CSU umzubenennen: "Eigentlich sollte es nur ein kleiner Streich werden und ein paar Leute auf BlueSky haben mitgemacht. Dann bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze auf Reddit zu posten, wo es dann sehr schnell sehr viel an Aufmerksamkeit bekommen hat und irgendwann der ganze Subreddit mitgemacht hat." Inzwischen gibt es laut den Moderatoren des subreddits über 150 Einträge, in denen Nutzerinnen und Nutzer der Community Screenshots davon teilen, wie sie Standortnamen verändert haben.

Umbenennung auf Google Maps denkbar einfach

Sonderlich aufwendig sind solche Umbenennungen nicht: Jede Person mit einem Googlekonto kann für Orte auf Google Maps Namensänderungen vorschlagen. Diese eingereichten Vorschläge werden dann laut Google erst überprüft, vor sie öffentlich einsehbar sind. Dies war jedoch offenbar kein Hindernis für die Scherzkekse von r/gekte: "Unsere Vorschläge wurden innerhalb von Minuten akzeptiert und waren nach ca. fünf Minuten zu sehen", so Reddit-Nutzerin Ein_Geist gegenüber BR24.

Ursprüngliche Namen auf Google Maps nur teilweise wieder hergestellt

Auf Anfrage von BR24 sagte ein Sprecher von Google: "Wir haben Kenntnis von der Aktion und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Unsere automatisierten Systeme und geschulten Mitarbeiter:innen arbeiten rund um die Uhr, um Google Maps auf verdächtiges Verhalten zu überwachen, inklusive fehlerhaften Umbenennungen von Orten." Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind jedoch zahlreiche Standorte von CSU- und CDU-Verbänden auf Google Maps weiterhin mit falschen Namen versehen.

Manche nehmen die Aktion mit Humor – andere nicht

Alexander Becker, Landtagsabgeordneter der CDU in Baden-Württemberg, nimmt die Umbenennungen mit Humor. Auf Instagram bezeichnete der Abgeordnete aus Rastatt die Aktion als Aprilscherz, über den er lachen könne. In der CSU-Parteizentrale in München scheint man hingegen weniger amüsiert. Gegenüber BR24 erklärte ein Pressesprecher: "Google wurde auf die falschen Bezeichnungen hingewiesen und wir prüfen rechtliche Schritte."

Reddit-Hallodris wollen weitermachen

Auch wenn viele Standortnamen auf Google Maps inzwischen wieder ihre ursprüngliche Form haben, dürfte das Katz-und-Maus-Spiel zwischen r/gekte und Google noch ein bisschen weitergehen. Zwar sei das Bearbeiten der Standorte inzwischen schwieriger geworden und viele Accounts durch Google gesperrt, sagt Reddit-Nutzerin Ein_Geist. Doch die automatisierten Systeme von Google akzeptieren offenbar weiterhin Änderungsvorschläge. Ein_Geist und ihre Mitstreiter wollen jedenfalls weitermachen.