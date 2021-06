Amazon, Paypal und andere Webseiten teilweise nicht aufrufbar

Große Nachrichtenportale wie die "New York Times" oder die BBC, aber auch die Homepage der britischen Regierung: Diese und andere Webseiten waren am Dienstag rund eine Stunde lang nicht erreichbar. Betroffen waren auch die Nachrichtenportale der "Financial Times", des britischen "Guardian" und der französischen Zeitung "Le Monde". Statt der Inhalte wurde eine Fehlermeldung angezeigt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters waren zudem einige soziale Netzwerke sowie die Internetseite von Amazon zeitweise nicht aufrufbar. Auf der Störungsplattform "DownDetector" meldeten demnach fast 2.000 Amazon-Nutzer Probleme. Auch 21.000 Besucher der Internetplattform Reddit meldeten Störungen. Nach afp-Informationen war auch die Webseite des Weißen Hauses in Washington betroffen, genau wie der Bezahldienst Paypal.

Offenbar Störung bei Web-Dienstleister

Verantwortlich war offenbar eine Störung bei einem Web-Dienstleister, jedenfalls bei einigen der ausgefallenen Webseiten. Konkret ging es nach dpa-Informationen um ein Problem bei dem Cloud-Dienst "Fastly", der Internetseiten zwischenspeichert, damit sie schneller abgerufen werden können. "Wir untersuchen derzeit mögliche Auswirkungen zu der Funktionsfähigkeit unserer CDN-Dienste", hieß es auf der Webseite des Anbieters am Dienstagvormittag. Später verkündete der Anbieter, das Problem sei identifiziert und werde behoben.

Inzwischen sind die genannten Seiten größtenteils wieder aufrufbar. Deutsche Webseiten großer Medien waren von der Störung offenbar nicht betroffen.