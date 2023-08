Besser Bahnfahren: Digitale Tipps fürs analoge Reisen

Eine Bahnreise kann sowohl entspannend als auch frustrierend sein, abhängig von Verspätungen, Zugausfällen und anderen Herausforderungen. Doch mit den richtigen Tricks und Tipps lässt sich auch bei schwierigen Bedingungen eine optimale Zugreise planen. Auch im BR24-Podcast 'Dreimal besser' verrät Bahn-Experte Experte Lennart Fahnenmüller, wie sich bessere und günstigere Bahnfahrten innerhalb Deutschlands und ins Ausland planen lassen, wie Fahrgäste von verpassten Anschlüssen profitieren können und wie sie gelassen mit Verspätungen umgehen können.

Im BR24-Podcast "Dreimal besser" stellen Birgit Frank oder Kevin Ebert drei Lösungsansätze zu einem aktuellen Thema vor. Weil die Welt mehr ist als nur Krisen.

Die besten und günstigsten Verbindungen innerhalb Deutschlands

Lennard Fahnmüller, ein erfahrener Bahn-Experte, empfiehlt, die Reiseauskunft der Deutschen Bahn (DB) zu nutzen, um die besten und günstigsten Verbindungen zu finden. Diese gibt einen Überblick über mögliche Verbindungen. Es ist empfehlenswert, auch nach Alternativen zu suchen, die von der DB App möglicherweise nicht angezeigt werden, etwa Sparpreise für bestimmte Strecken.

Clevere Sparoptionen nutzen

Um Geld zu sparen, sollten die Fahrgäste gezielt Sparpreise und Sonderangebote nutzen. Es ist außerdem vorteilhaft, sich über die Probe-Bahncard zu informieren, die sich oft bereits bei wenigen Fahrten innerhalb kurzer Zeit lohnen kann. Es soll jedoch beachtet werden, dass die Probe-Bahncard automatisch verlängert wird, es sei denn, die Nutzer kündigen rechtzeitig. Auch das 49-Euro-Ticket kann strategisch genutzt werden, um Kosten zu sparen.

Nachtzüge sind oft die günstigere Option

Nachtzüge erleben derzeit einen Aufschwung und bieten eine entspannte Möglichkeit, längere Strecken zurückzulegen. Auch im Ausland sind sie oft günstiger und komfortabler sein als erwartet. Nachtzüge bieten Flexibilität und ermöglichen es den Fahrgästen, entspannt zu reisen und Zeit zu sparen.

Wichtig ist auch, die Preise unterschiedlicher Bahngesellschaften zu vergleichen. Sie bieten oft für die gleiche Strecke verschiedene Preise an. Auch die Stornopreise variieren in diesem Fall.

Fahrgastrechte bei Verspätungen

"Bei Verspätungen persönlich immer maximal entspannt, weil mir eigentlich nichts passieren kann. Also da musste ich einfach jeder klar sein, was die Fahrgastrechte sind", so Lennart Fahnenmüller in der Dreimal besser-Folge. Bei Verspätungen von einer Stunde stehen den Fahrgästen 25 Prozent Rabatt zu, bei zwei Stunden sogar 50 Prozent. Sollten sie aufgrund von Verspätungen nicht mehr an ihr Ziel gelangen, haben Kunden Anspruch auf eine Hotelunterkunft. Verpassen sie den letzten Regionalzug, steht ihnen eine alternative Beförderung mit dem Taxi zu. Diese Rechte sind unabhängig vom Tickettyp gültig und können dazu beitragen, die Reise entspannter zu gestalten.

Augen auf bei zu günstigen Ticket-Angeboten auf Online-Portalen

In den letzten Jahren verkaufen Betrüger vermehrt gefälschte Zug-Abo-Tickets zu niedrigen Preisen auf Plattformen wie "Kleinanzeigen". Käufer, die darauf hereinfallen, stehen nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich schlecht da.

Die Betrüger erstellen gefälschte Monatsabos basierend auf Kundendaten und senden Screenshots. Diese Abo-Tickets werden vorübergehend als echt betrachtet, da sie nicht sofort überprüft werden. Opfer verlieren Geld und müssen nachträglich für Fahrten zahlen. Die Deutsche Bahn warnt vor solchen Angeboten und rät zur Vorsicht beim Kauf. Die Kunden sollten nur offizielle Quellen nutzen, verdächtig niedrige Preise hinterfragen und keine persönlichen Daten preisgeben.