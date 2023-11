Zimmerer baut Trommel für Nürnberger Staatsphilharmonie

Während der Corona-Pandemie hat der 32-jährige Philipp Schwab ganz klein angefangen: Im Keller seines Wohnhauses in Langfurth im Landkreis Anbsach hat er seine beiden Leidenschaften Holz und Musik vereint. Dort richtete er sich eine kleine Werkstatt ein und baute selbst Trommeln. Während die Holzinstrumente anfangs vor allem von Blas-und Volksmusikgruppen verwendet wurden, hat er nun sogar das zweitgrößte Opern- und Konzertorchester Bayerns als Kunde – die Nürnberger Staatsphilharmonie.

Keine klassische Blasmusik-Trommel

"Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die bei so einer großen Probe sehe", sagt Philipp Schwab und blickt aufgeregt Richtung Bühne. Hier in der Nürnberger Meistersingerhalle wird der Prototyp seiner Trommel heute das erste Mal zusammen mit dem großen Orchester erklingen. Für ihn war der Bau eines Instruments für dieses Genre eine echte Umstellung: "Eine klassische symphonische Trommel muss etwas anders klingen als eine böhmische Blasmusik-Trommel, die darf etwas verwischen und verscheppern." Doch bei der symphonischen Trommel müsse man ganz feine Töne erreichen. "Das war ein bisschen mein Bammel: Was muss ich da verändern, dass das dann am Ende so klingt?"

Trommel aus regionalem Birnbaum

Entwickelt hat er die Trommel aus Birnbaumholz zusammen mit Christian Wissel, Schlagzeuger bei der Staatsphilharmonie Nürnberg und Professor für Schlagzeug an der Hochschule für Musik in München. "Diese Trommel, die wir jetzt hier haben, die ist aus einer regionalen Birne gebaut worden. Und das ist einfach klasse, wenn man merkt, wie das alles zusammenwächst und zusammenpasst", schwärmt der Schlagzeuger begeistert. Doch wie sie klingt, das wird auch er gleich zum ersten Mal hören: Die Trommel hat bei der Probe in der Nürnberger Meistersingerhalle ein Solo am Anfang eines Satzes des ungarischen Komponisten Béla Bartók.