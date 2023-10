Wunderschön zeitlos: Zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler

Auseinandersetzung mit eigener Biografie

Eine Sage, in diesem Fall eine sorbische, inspirierte den Schriftsteller auch zu seinem bekanntesten Jugendbuch, "Krabat", 1971 erschienen. Die Geschichte eines Waisenjungen, der sich einem Müller und bösen Zauberer andient, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Preußler setzte sich darin auch mit der eigenen Biografie auseinander, mit der Erfahrung, als junger Mensch von einer totalitären Ideologie verführt worden zu sein.

Bezüge zur eigenen Kindheit scheinen in vielen Büchern auf - auch in denen, die ein wenig im Schatten der ganz großen stehen - etwa "Die Flucht nach Ägypten", eine eigene Version der Weihnachtsgeschichte. "Der besondere Gedanke daran ist, das Heilige Land ist immer und überall. Und auch die Prinzipien, die mit Christi Geburt in die Welt kommen, kommen immer und überall in die Welt und werden neu verhandelt. Und das macht dieses Buch, das sehr komische Stellen hat und auch sehr traurige, zu einem herausragenden Erzählwerk", sagt Tilman Spreckelsen.

Ein großartiges und besonderes Erzählwerk

Überhaupt die Auseinandersetzung mit Tschechien, mit der tschechischen Kultur: Preußler sorgte für die Verbreitung tschechischer Kinderbücher in Deutschland, darunter an vorderster Stelle: Josef Ladas "Kater Mikesch". Er wurde ein bedeutender Vermittler zwischen Deutschland und Tschechien, so Spreckelsen. Preußler sei klar gewesen, "das alte Reichenberg gibt es nicht mehr. Da gibt es auch nichts, was man wiederhaben möchte als Vertriebener". Aber der Ausgleich mit den Tschechen und die Freundschaft mit den Tschechen, das sei ihm wichtig gewesen, sagt Spreckelsen. "Und das ist ihm auch gelungen. Auf mehreren Reisen hat er Freunde gewonnen, die er auch ganz tatkräftig unterstützt hat."

Zum 100. Geburtstag von Preußler empfiehlt sich das Abtauchen - in den Mühlenweiher und überhaupt in ein großartiges und besonderes Erzählwerk, bevölkert von anarchistischen Hexen, neugierigen Gespenstern und brummbärigen Räubern. Preußler war davon überzeugt, dass man für Kinder nach besten Kräften schreiben müsse. Und mehr noch: Man müsse für die Kinder leben. Auch dank dieser Haltung sind seine Romane Klassiker geworden - und noch immer gegenwärtig.