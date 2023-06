Wirtshaus wird Kultur-Hotspot: Das Jakobmayer in Dorfen

Birmösl Blosn und Ringelstetter am ersten Abend

Also: Frau Jakobmayer ist die Wirtin eines Kulturzentrums in Dorfen an der Dorfen im Isental. "Es ist ein richtig tolles Jugendstilhaus mit einer Galerie", erzählt sie. "Im Erdgeschoß ist ein Kinoanbau mit 50 Plätzen und unten ist eine schöne Wirtschaft mit alten Möbeln und tollen Lüstern. Im ersten Stock ist das Herzstück vom Jakobmayer, der Jugendstilsaal und da finden seit 2011 Veranstaltungen stat. Wir haben am 11.11.11 eröffnet und haben auch gleich mit einem Paukenschlag begonnen: Da waren die Biermösl Blosn, der Ringelstetter und von Anfang an sind gleich viele hierhergekommen in den schönen Saal."

Dorfen ist nicht irgendein Ort in Oberbayern: Dorfen ist mit seiner schon immer widerständigen, eigensinnigen Bevölkerung, diesem sehr besonderen Menschenschlag, zum Beispiel ein Herzzentrum des Widerstands gegen den Ausbau der A 94 gewesen. Der weithin in Vergessenheit geratene Dorfener Bierkrieg aus dem Jahr 1910 , bei dem es um die Bierpreiserhöhung von 2 Pfennigen ging, scheint heute angesichts der Bierpreise etwa auf dem Münchner Oktoberfest fast undenkbar

1250 Jahre Dorfen im Jakobmayer

Der breite und für eine Kleinstadt dieses Ausmaßes doch eher große Marktplatz, ie etwa auch in Straubing, Burghausen oder Tittmoning, ist eine Augenweide. Hier thronen sie noch, oder eben: wieder: die alten, stolzen Brauereigebäude vom Bachmaier oder Jakobmayer.

Sie erinnern daran, wie wichtig das Bier von hier in Bayern einmal gewesen ist. Nicht einfach ein Rauschtrunk, sondern ein Lebensmittel, und zwar seit alters her: "Dorfen wird 1250 Jahre alt, ist also älter als München. Das ganze Jahr finden viele Veranstaltungen statt, heuer im Sommer wird direkt vor dem Jakobmayer eine Tribüne aufgebaut. Da wird der Faust gespielt und wir spielen dann auch mit der Frau Jakobmayer im Freien und zwar kommt am 22.07. die Martina Schwarzmann und am 28.07. der Helge Schneider und dann am Tag darauf das Herbert Pixner Projekt."

Entscheidend sind die Menschen

Ist das jetzt ein Ausflugstipp oder einfach nur eines dieser Beispiele, wie man "es" auch machen kann Gewiß, Stadtbelebungsprojekte wie der Jakobmayer in Dorfen stehen und fallen mit dem Personal, mit einer "Isarschixn" wie Birgitt Binder, aber wem die Kulturszene in Minga zu überkandidelt geworden sein mag, der oder die könnte ja mal nach Dorfen kommen und so einige Überraschungen erleben. "Du musst mit Leib und Seele Frau Jakobmayer sein, auch wenn du ein Mann bist", stellt Frau Jakobmayer klar.