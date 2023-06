Klimakrise im Kabarett: Martin Puntigam und die Science Busters

Wissenschaftliche Themen einfach erklärt – und lustig: Das ist das Konzept der österreichischen Kabarett-Gruppe "Science Busters", der unter anderem der Astronom Florian Freistetter und der Molekularbiologe Martin Moder angehören, sowie der Wiener Kabarettist Martin Puntigam. Und weil der Klimawandel das beherrschende Thema unserer Zeit ist – und zudem ein äußerst drängendes Thema –, knöpfen sie sich auch in ihrem neuen Programm "Planet B" wieder die Klimakrise vor.

Eine weitere Motivation, sich erneut dieser Krise zu widmen, war auch die relative Untätigkeit der Politik. "Wie kann man auf die Idee kommen, angesichts der wissenschaftlichen Sachlage, Klima-Aktivismus nicht zu unterstützen", sagt Martin Puntigam, "nachdem politisches System derartiges Schneckentempo ist, dass, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wir gegen die Klimakrise überhaupt nichts ausrichten können?"

Zwischen Kabarett und Aktivismus

Zuletzt haben die Science Busters deshalb auch Seite an Seite mit Aktivisten der Letzten Generation in Wien protestiert und die dortige Reichsbrücke blockiert. Die Aktion trug den Titel "Kabarettisten*innen for Future". Der Kabarettist Puntigam wurde zum Aktivisten Puntigam. Auf der Bühne sieht er sich dennoch und trotz eindeutiger Positionierung ganz klar in der Rolle des Künstlers. "Das ist natürlich schon eine Darstellungsform und letztlich auch eine Unterhaltungs-Zierleiste, ohne die man eben auch sehr gut leben kann."

Martin Puntigam sieht allerdings auch eine gewisse Verpflichtung von Kabarettisten, sich zur Gegenwart zu verhalten. "Ich gehe auf eine Bühne und versuche, etwas zur Gegenwart zu sagen, und das mit Witzen", so Puntigam. "Und wenn man sich so wie meine Branche einbildet, dass man urschlau ist und lauter sinnvolle und gut durchdachte und teilweise avantgardistische Gedanken in Sätze gießen kann und damit Kabarett-Programme gestaltet, dann sollten wir zur Gegenwart wirklich etwas zu sagen haben, was relevant ist."

Man könne als Kabarettist – gerade in Österreich – durchaus eine gewisse Popularität und Prominenz erreichen. Und man sollte "diese Prominenz dann nicht nur dazu nutzen, um immer wieder mal zum Essen eingeladen zu werden, in Interviews gestreichelt zu werden oder wohlhabend zu werden. Sondern, wenn es dann um so ein wichtiges Thema geht wie die Klimakrise, sollte man sich dafür einsetzen."