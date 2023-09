Wertekompass - woher kommt eigentlich dieser Begriff?

Nachdem Angela Merkel Zeit ihres politischen Wirkens stets auf ihren "christlichen Wertekompass" verwiesen hatte, wenn sie danach gefragt wurde, was ihr Handeln leiten würde, forderte auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen angesichts der Übermacht digitaler Plattformen und der darauf waltenden rauen Umgangsformen: "Es gibt keinen Algorithmus für Nächstenliebe. Der eigene Wertekompass muss scharfgestellt werden. Das geschieht durch Bildung." Andernorts hielt er den "präzise eingestellten Wertekompass" für "nötig in einer Zeit, wo alle zu Sendern geworden sind".

Wie der "Moral Compass" zu uns kam

Es ist alles andere als ein Zufall, dass die US-amerikanische Bestseller-Autorin Danielle Steel 2020 einen Bildungsroman des Titels "Moral Compass" vorlegte. Im angloamerikanischen Sprachraum ist der "Wertekompass" schließlich schon viel länger gebräuchlich als hierzulande. Die heute vollkommen vergessene britische Schriftstellerin Anna Maria Porter soll die erste gewesen sein, die 1822 in ihrem Roman "Roche-Blanche Or The Hunters of the Pyrenees" das Wort verwendete ("... while blowing opposite arguments from every point of the moral compass ...").

Wenige Jahre später hat es ein ungleich berühmterer Schriftsteller-Kollege von ihr ebenfalls benutzt: Charles Dickens in seinem Roman "Leben und Abenteuer des Martin Chuzzlewit" (1843). In einer frühen deutschen Übersetzung ist von den "hervorragenden Eigenschaften" einer Figur die Rede, die "sich dem schleichenden Viertel des moralischen Compasses zuzuneigen schienen". Es ist ein weiter Weg von da bis zum 2017 erschienenen Buch "Gerechte Freiheit" des irischen Philosophen und Politikwissenschaftlers Philip Pettit, aber dieses Werk versteht sich seinem Untertitel zufolge als "Ein moralischer Kompass für eine komplexe Welt".

Aus dem literarischen Feld ist das Wort in den allgemeinen Sprachschatz eingewandert. Besonders sprachsensible Zeitgenossen wie etwa der Schriftsteller Michael Kleeberg lassen es heute wieder in ihre Romane einfließen. In Kleebergs jüngstem, "Dämmerung", soeben erschienen, ist vom "ethischen Kompass" der Hauptfigur die Rede. Einmal gesteht sie sich selbst ein: "Ich fühle mich manchmal wie ein Seefahrer, der seinen Kompass verloren hat." So findet eine Metapher, die einst Romanen entsprungen ist, wieder in ihr angestammtes Terrain, die Fiktion, zurück.