Von Nürnberg nach Kattowitz: Kirchenorgel zieht um

55 Jahre hat die Orgel in der katholischen Pfarrei Allerheiligen in Nürnberg auf dem Buckel. Sie klingt inzwischen verstimmt, ist eine kosten- und zeitintensive Dauerbaustelle. Deswegen bekommt die Kirche nun eine neue Orgel – die alte wird abgebaut und ins polnische Kattowitz (Katowice) gebracht. Das ist vorerst die letzte Orgel, die im Erzbistum Bamberg ausgetauscht wird.

Alte Elektrik und fehlende Ersatzteile

Sein "Madla" (Mädchen) hat Kirchenmusiker Wolfgang Breunig 38 Jahre lang bespielt, so nennt der 62-Jährige liebevoll die Orgel in der katholischen Kirche Allerheiligen im Nürnberger Nordosten. Der Spieltisch schaltet plötzlich Register – also Pfeifen – zu, die überhaupt nicht angewählt waren. Das sei typisch für die in die Jahre gekommene Elektrik, schildert Breunig die Fehlschaltung. Er zeigt im BR-Interview, wo das Problem liegt – im Innenraum des Hauptwerks. Durch eine Tür gelangt man auf die Rückseite der insgesamt 2.600 Pfeifen in allen Größen. Dort ist eine auf Holz geschraubte Platine mit offen verlegten Kabeln. Das sei schon eine abenteuerliche Konstruktion, so der Kirchenmusiker, und deswegen auch störanfällig.

Orgel-Reparatur zu teuer

"Ein dauerverstimmtes Rückpositiv, undichte Blasebälge, kaputte Holzpfeifen, tausende kaputte Plastikteile, viele schrille Register, die in den 1960er-Jahren modern waren – die Liste der technischen und klanglichen Mängel ist schier endlos", erklärt der leitende Pfarrer Rainer Gast. Eine Generalüberholung koste gut und gerne 700.000 Euro. Das sei unwirtschaftlich, ergänzt der Kirchenmusiker Breunig, der in der Kirche Allerheiligen auch die ehrenamtlichen Organisten für das Erzbistum Bamberg ausbildet. Deswegen werde nun eine neue Orgel gebaut, für 1,2 Millionen Euro. Den Löwenanteil stemmt die Kirchenstiftung und das Erzbistum Bamberg. Die Lücke von aktuell noch 300.000 Euro soll über Patenschaften aus der Gemeinde und Spenden geschlossen werden.

Alte Orgel zieht in polnische Kirche

Pater Ksawery Majewski steht am frühen Morgen mit drei seiner Franziskanerbrüder sowie einem Spezialtrupp polnischer Handwerker vor dem Spieltisch. In seiner Kutte, darüber ein Sweatshirt und mit einer Bauleuchte ausgestattet, kriecht er in das Rückpositiv. Der 51-Jährige ist nicht nur Mönch, sondern auch ausgebildeter Elektriker und Orgelbauer. Über jede Pfeife und jedes Ventil macht er Notizen und lässt sich vom Kirchenmusiker Breunig genau die Schaltkreise erklären. Denn die Orgel kommt nicht etwa auf den Schrotthaufen, sondern zieht in die nagelneu gebaute Kirche des Franziskanerordens im polnischen Kattowitz um.