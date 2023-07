Vergessene Bewegung: Charkiwer Fotokünstler in Nünberg

Zweideutigkeit als Ausweg

Die künstlerische Freiheit hatte ihre Grenzen an Vorgaben des sowjetischen Staates: Nacktheit spielte in den Werken eine Rolle, was den Künstlern von den Behörden aber oft als Pornografie ausgelegt wurde. Dabei haben die Akt-Fotos der Charkiwer Schule meist etwas Komisches oder Surreales. Es ging darum, im Vagen zu bleiben, mit Zweideutigkeit zu spielen, erklärt Serhiy Lebedynsky. Denn: wenn sich die Künstler nicht an die Regeln der staatlich vorgegebenen Ästhetik hielten, konnten sie Schwierigkeiten bekommen.

"Man musste diese Zweideutigkeit so zeigen, damit man nicht verhaftet zu werden und die anderen es trotzdem verstehen werden. Das war der Trick, nicht verhaftet zu werden – seine Idee durchzusetzen und trotzdem ein schönes Bild zu machen", sagt Lebedynsky. Er hat in Deutschland studiert und ist Fotograf.

Außerdem ist er Sammler und Direktor des Museums für die "Kharkiv School of Photography". Er hat dafür gesorgt, dass im vergangenen Jahr Dokumente, Fotos und Negative aus der ostukrainischen Stadt nach Wolfsburg gebracht wurden, über 2.000 Kilogramm Material, erzählt Lebedynsky: "In der Ausstellung in Nürnberg ist auch die grausame Gegenwart in der Ukraine zu sehen. Und auch die Bilder aus dem Krieg sind künstlerisch bearbeitet. Die zerstörten Häuser sind schwarz-weiß abgelichtet, die Kontraste verstärkt, manchmal auch verzerrt.

Das hat auch mit dem Material zu tun: Denn die "Kharkiv School of Photography" arbeitet immer noch mit altem sowjetischen Fotopapier", sagt Lebedynsky. Diese Material, verhalte sich immer unterschiedlich und bringe eine gewisse materielle Dynamik in das Bild, was die Dynamik in allen Ereignissen im Lande irgendwie widerspiegele. Von dem Foto-Papier sei – Jahrzehnte nach dem Ende der Sowjetunion – nicht mehr viel übrig. Das Sowjetische schleiche sich langsam aus und das sei gut so, sagt Lebedynsky. Er arbeitet von Deutschland aus daran, alles von der Kharkiv School of Photography zu sammeln, sucht die noch lebenden Fotografen auf.

Die Erinnerung bewahren

Ihm geht es darum, die Bewegung, die es nun seit 50 Jahren gibt und die zur kulturellen Identität der Ukraine gehört, bekannter zu machen – und zu retten. Sein Ziel sei es sich mehr der anderen Tätigkeit zu widmen. Dem Verlag, der Forschung. Wenn der Krieg endet, möchten sie zurückfahren, um am nächsten Tag das Museum wieder aufzumachen.

Auch wenn es Reprints, also Nachdrucke sind: Die Ausstellung der Nürnberger Künstlergruppe "Der Kreis" über die "Kharkiv School of Photography" lohnt sich und gibt einen Einblick in die künstlerische Bewegung und ihren Stil. Geöffnet hat sie bis zum 13. August. Öffentliche Führungen gibt es jeweils sonntags um 14 Uhr. Es werden auch Führungen in ukrainischer Sprache angeboten.