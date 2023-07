True Crime im Mittelalter: Historisches Freilufttheater Schongau

Großer Fundus an historischen Kostümen

Alexander Nierer ist im normalen Leben Ergo-Therapeut. Im neuen Stück spielt er als Richard Aggensteiner den Ehemann von Nele Högg. "Ich freue mich, dass ich die Hauptrolle spielen darf. Ich bekomme viel Anerkennung – das könnte immer so sein", lacht der Laien-Darsteller.

An insgesamt acht Abenden bis zum 22. Juli dürfen die über 40 Mitwirkenden auf der Bühne ihre Rolle spielen. Und das in historischen Kostümen. Michael Boos, der Vorstand des Theatervereins, spielt in einem prachtvollen Herrschafts-Gewand einen Ritter aus dem 16. Jahrhundert. "Wir können auf einen 30 Jahre alten Fundus an historischen Kostümen zurückgreifen und wir haben eine fantastische Schneiderin, die wieder wunderbare Gewänder geschneidert hat." Eine Woche vor dem Historienspiel in Schongau startete bereits in Landshut die 42. Ausgabe eines berühmten Historienspiels – zum ersten Mal seit 2017 aufgrund einer pandemiebedingten Verspätung von zwei Jahren.

Die Macher sind ehemalige Schüler des Gymnasiums

Die Generalprobe im Laufe der Woche war nass. Dafür sind die Wetter-Prognosen für die Premiere und die Aufführungen an diesem Wochenende umso besser. Karten für dieses und die kommenden Wochenenden gibt es beim Theaterverein Treibhaus.

Der Theaterverein Treibhaus wurde vor zehn Jahren von ehemaligen Schülern des Schultheaters des Welfen-Gymnasiums gegründet. "1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft" ist das 15. Theaterstück, dass die Schongauer auf die Bühne bringen.