200 Erinnerungszeichen an 80 Orten - Gedenken an NS-Opfer

Im Münchner Alten Rathaus hat eine Gedenkveranstaltung anlässlich fünf Jahren Erinnerungszeichen stattgefunden. Unter den Rednern waren unter anderem Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch.

Erinnern an die ermordeten Münchner Urgroßeltern

Jamie Hall aus London war gerührt und lächelte als er in der Münchner Innenstadt einen goldenen Würfel auf einer Stele anbrachte. Das Erinnerungszeichen zeigt die Gesichter und erzählt die Geschichte seiner in Auschwitz ermordeten Urgroßeltern Melitta und Max Wallach. Das Haus an dem die Stele angebracht ist, war einst deren Geschäft, das Trachtenhaus Wallach. Für Jamie Hall ein besonderer Moment die Stele am Haus der Vorfahren anzubringen, auch wenn sich der zur Zeit in Athen lebende Engländer immer etwas fremd vorkommt in München: "Es hat sich jetzt nicht grade wie Nachhausekommen angefühlt. Aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Moment der Anerkennung dass meine Familie hier existiert hat."

München: Stelen statt Stolpersteine

Anders als auf den Stolpersteinen in anderen deutschen Städten sind auf den Münchner Stelen die Gesichter und die Geschichten der Opfer sind auf einem goldenen Würfel zu sehen. Sie sind zudem - anders als Stolpersteine - an Gebäuden oder direkt davor auf Augenhöhe angebracht.

In seiner Rede sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), die Erinnerungszeichen brächten Namen und Gesichter dahin zurück, wo die Menschen, für die sie stehen, gelebt und gelitten hätten. Die Menschen in München würden diesen Erinnerungen mit Demut und Respekt, aber auch mit Schrecken begegnen. Es habe lange Auseinandersetzungen um das richtige Gedenken gegeben, sagte Reiter weiter, inklusive der Kontroverse um die Stolpersteine.