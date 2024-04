"Tore wie gemalt": Fußballstars zeichnen ihre schönsten Tore

Es gibt Tore, die sind viel mehr als nur ein Tor. Wir erinnern uns alle an sie: Mario Götzes WM-Siegtreffer 2014 gegen Argentinien ist so ein Tor, das ein ganzes Land in Ekstase versetzte. Ganz einfach und doch so einzigartig. Und so hat es der glückliche Torschütze auch aufgezeichnet. Links steht Schürrle, in der Mitte Götze, dazwischen ein paar Striche und der erlösende Pfeil ins Tor. Fertig!

Nicht jeder große Fußballer ist auch ein großer Zeichner

Sportjournalist Javier Cáceres sammelt seit 20 Jahren die schönsten Tore des Fußballs. Hunderte hat er sich von den Protagonisten zeichnen lassen und ihre Erinnerung daran festgehalten. "Ich glaube, da steckt sehr viel Kunst drin, die sich aber nicht so sehr auf dem Papier niederschlägt", sagt er. An Galerien würde er seine Fußballer eher nicht vermitteln. "Aber da sind schon sehr kunstvolle Tore dabei."

Nicht jeder ist also mit der Hand so begabt wie mit dem Fuß. Bei Nationalspielern wie Rudi Völler, Marcell Jansen oder Gerd Müller tut man sich schwer, überhaupt etwas zu entziffern. Letzterer hatte immerhin eine Entschuldigung, erzählt Cáceres. Sein Kugelschreiber habe damals versagt. "Er musste also zweimal ansetzen, um das Tor zu zeichnen."

Solche Probleme kannte der Jahrhundert-Torjäger Müller auf dem Platz nicht. Im Buch ist er mit seinem entscheidenden Tor im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande vertreten. Ein klassischer Drehung-Schuss-Tor-Müller.