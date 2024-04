Neue Kinderbücher für den Frühling.

Es gibt Bücher, die prägen uns fürs Leben. Gute Kinderbücher zum Beispiel, die etwas in uns bewegt haben, als wir noch klein waren. Dieses Lesegefühl wollen wir natürlich weitergeben an unsere Kinder oder Enkelkinder, Neffen oder Nichten. Wir haben uns durch die Neuerscheinungen des Frühlings gelesen und haben fünf Tipps.

"Mutig": Warum es sich lohnt, sich seinen Ängsten zu stellen

Dieses Buch mit großen, bildstarken Illustrationen ist super für Kinder ab Beginn des Kindergartenalters. "Mutig" von der Hamburger Künstlerin und Autorin Britta Teckentrup handelt von einem kleinen Mädchen, das durch einen dunklen Wald wandert. Sie ist dort aber nicht alleine, denn da ist noch ein großer Bär, der durchs Unterholz schleicht.

Ein bisschen erinnert die Geschichte an Rotkäppchen, die durch den Wald zur Großmutter muss und dort dem Wolf begegnet, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Der Bär wirkt zwar zu Beginn wahnsinnig furchteinflößend, aber er ist keine echte Bedrohung. Das Mädchen wird nämlich im Verlauf der Geschichte mutig, sie geht auf den Bären zu und findet dann in ihm einen starken Verbündeten. Eigentlich war der Bär nämlich auf der Suche nach einer Freundin.

Für Kinder ab drei Jahren, die gerade beginnen, eine neue Selbstständigkeit zu entwickeln, zeigt das Buch: es kann sich total lohnen, mutig auf das zuzugehen, was uns Angst macht.

"Mutig" von Britta Teckentrup ist im Gerstenberg Verlag erschienen

"Die größte Zahl der Welt?": Das Entdecken der Zahlen

Irgendwann geht es los: Das große Zählen. Wie viele Pommes auf dem Teller? Wie viele Jahre ist Oma schon auf der Welt? Kinder lieben es, Dinge zu ordnen und zu zählen. Für diese Phase (und darüber hinaus) passt das liebevoll illustrierte Buch: "Die größte Zahl der Welt?" von Magnus Holm und Rune Markhus perfekt.

Die Protagonistin, das 5-jährige Mädchen Tale zählt gerade alles, was ihr in den Weg kommt. Zum Beispiel Telefonmasten auf der Fahrt ins Ferienhaus: "In den Bergen gibt es keine Telefonmasten. Keine. Das ist das gleiche wie null. Null zählt nicht. Nicht einmal ein Mal. Null ist am Kleinsten. Aber was ist am größten?"

Die einfache Antwort: Gigantisch groß. Im Buch erfahren wir, dass die größte Zahl Googolplex heißt. Und die ist so groß, dass sie eigentlich mit dem menschlichen Verstand kaum zu begreifen ist. Trotzdem macht das Buch mit seinen bunten Bildern total Lust, mit den Kindern über Zahlen und Größen zu philosophieren. Und das selbst, wenn die vorlesende Person Mathe in der Schule nicht so spannend fand.

"Die grösste Zahl der Welt?" von Magnus Holm und Rune Markhus ist im Beltz Verlag erschienen

"Herr Kafka und die verlorene Puppe": Ein Kinderbuch nach einer Kafka-Legende

Die Puppe Supsi ist unter Kafka-Kennern eine Berühmtheit, denn der Schriftsteller soll in den 20ern im Namen der Puppe Briefe an ein kleines Mädchen geschrieben haben. Das berichtete Dora Diamant, Kafkas letzte große Liebe, an seine Biographin.

1923, kurz vor seinem Tod begegneten sie laut Dora Diamant in einem Park in Berlin einem weinenden Mädchen, das seine Puppe nicht finden konnte. Kafka erzählte wollte sie trösten und erzählte ihr: Die Puppe sei bestimmt nicht verloren, sie sei einfach nur verreist. Trotz seiner schweren Tuberkuloseerkrankung hat Kafka daraufhin drei Wochen lang Briefe an das Mädchen geschrieben, in denen die Puppe lebhaft von ihren Reisen in alle Welt berichtet. So soll er dem Mädchen über den Verlust seiner Puppe hinweggeholfen haben.

"Herr Kafka und die verlorene Puppe" heißt das Buch von der britischen Kinderbuchautorin Larissa Theule, das diese Geschichte mit vielen bunten Bildern nacherzählt. Theule dichtet darin die Briefe nach, denn die echten Schriftstücke von Kafka an das Mädchen sind wohl verschollen. Nicht nur im Kafka-Jahr 2024 ist dieses Buch schön für Kinder ab 5 Jahren, weil es von der heilsamen Kraft des geschriebenen Wortes erzählt.

"Herr Kafka und die verlorene Puppe" von Larissa Theule ist im S. Fischer Verlag erschienen

"Toni sieht alles": Einem Verbrechen auf der Spur

Dieser Kinderkrimi ist für alle Kinder, die schon selbst lesen können, aber auch das Vorlesen macht in diesem Fall richtig Spaß. In "Toni sieht alles" von der polnischen Autorin Magdalena Mieznicka geht es um Toni, die mit ihrer Mutter in eine neue Stadt gezogen ist. Toni da fallen dort allerhand verdächtige Dinge auf. Zum Beispiel ein Mann, der durch eine seltsame Kamera guckt. "Das ist doch nur ein Landschaftsvermesser", sagt Tonis Mutter. Aber Toni ist sich sicher, dass da mehr dahintersteckt.

Nach und nach entdeckt sie immer mehr Hinweise. Warum ist auf dem Fußabtreter im ersten Stock immer wieder Erde? Und was haben die beiden verdächtigen Personen im Café zu besprechen? Bald ist sich Toni sicher: In der neuen Nachbarschaft wird ein Verbrechen geplant! Doch die Erwachsenen in ihrem Umfeld, die sind so mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, dass sie Toni nicht so richtig ernst nehmen. Bald wähnt sie sich als Einzige, die das Verbrechen noch verhindern kann.

Aus der kindlichen Perspektive erscheint die Welt mitunter sehr sonderbar. Einen Umstand, den Erwachsene gerne mal vergessen. Dieser Krimi aber nimmt die kindliche Fantasie ernst und so entspinnt sich eine spannende Geschichte, in der bis zuletzt unklar ist, gibt es das Verbrechen wirklich oder spielt Tonis Fantasie ihr einen Streich?

"Toni sieht alles" von Magdalena Mieznicka ist im Moritz Verlag erschienen

"Mathe fürs Leben": Wie viele Schritte sind es bis zum Mond?

Eine 5. Klasse und ihr Mathelehrer schließen einen Pakt: Die Kinder passen im Unterricht auf, dafür werden ab sofort auch Fragen behandelt, die die Schülerinnen und Schüler wirklich interessieren. In "Mathe fürs Leben" gehen Edward van de Vendel und Ionica Smeets diesen Fragen nach.

Da ist zum Beispiel Romée, die unglücklich verliebt ist und sich fragt: Wie viele Tränen braucht man, um eine Badewanne zu füllen? Oder Patrick, der sich mit seinem Papa, der gerade auf Reisen am anderen Ende der Welt ist, fragt: Wie lang wäre eine Brücke bis zum Mond? Sven dagegen treibt die Frage um, ob Pinkeln unter der Dusche wirklich umweltfreundlich ist (Spoiler: Ja, aber wer das eklig findet, kann einfach kürzer duschen.)

Das Buch erzählt immer wieder kleine Geschichten aus dem Leben der Schülerinnen und Schüler. Und beantwortet Fragen, die für in der Lebenswelt von Jugendlichen echt wichtig sind. Die Matheaufgaben werden in so Comicsequenzen erklärt, illustriert von Floor de Goede. Die bildliche Darstellung macht das Verständnis einfacher. Und hinterher hat man schlaue Antworten auf alltägliche Fragen.

"Mathe fürs Leben" von Edward van de Vendel und Ionica Smeets ist im Carlsen Verlag erschienen