Sherlock Holmes: 140 Jahre und kein bisschen alt

Sherlock Holmes zieht immer noch: Top 10 den ARD Audiothek Hörspiel Charts

Erfolgreich ist Sherlock Holmes aber nicht nur im Bewegtbild, sondern auch als Audio. Aktuell auf Platz 1 der britischen Apple Podcast-Charts im Bereich Fiktion: "Sherlock & Co", mit Dr. Watson als "True Crime"-Podcaster.

Auch in den Top 10 der ARD Audiothek tummelt sich Sherlock immer wieder. Sherlock Holmes ist ein Zugpferd des erfolgreichen ARD Krimi-Podcasts "Auf der Spur". Hier heißt es: "Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest Du jetzt an einem Ort: von Sherlock bis Brunetti!" In dem Feed hat Sherlock inzwischen gute Gesellschaft von weiblichen Ermittlerinnen wie Kommissarin Felicatas Leitner oder der Münchner Ermittlerin Fariza Nasri in den Krimis von Friedrich Ani.

Und längst steht nicht mehr fest, dass unter dem Titel "Sherlock Holmes" nur Männer ermitteln. In der CBS-Serie "Elementary" ist Sherlock auf Drogenentzug, arbeitet für die New Yorker Polizei und bekommt eine Aufpasserin zur Seite gestellt: die frühere Chirurgin Joan Watson. Ebenfalls auf Netflix zu sehen: Zwei Verfilmungen der Jugendbuchreihe "Enola Holmes" von Nancy Springer, in der die jüngere Schwester von Sherlock teilweise selbst die Ermittlungen in die Hand nimmt. Holmes-Fan und Autorin Brittany Cavallaro schickt in ihrer Jugendbuchreihe die Ur-Enkelin von Sherlock ins Abenteuer: Charlotte Holmes ermittelt gemeinsam mit Dr. Watsons Urenkel Jamie

Holmes auf Instagram: "No shit, Sherlock!"

Eines aber zieht sich durch alle Sherlock-Adaptionen: Sherlock Holmes sieht und hört mehr als alle anderen, denkt schneller und kombiniert genialer. Er ist die Personifikation des Meisterdetektivs, setzte alle Maßstäbe. Und jeder neue Ermittler, jede neue Ermittlerin, wird von Krimi-Fans wohl immer mit ihm verglichen werden.

Als oberster aller Detektivtypen hat es die 140 Jahre alte Figur auch in die TikTok-, Insta-Kanäle und Alltagssprache der Jugendlichen geschafft. Mit "No shit, Sherlock" wird ironisch kommentiert, wenn andere etwas Offensichtliches ansprechen. "Der Turm von Pisa ist ja schief!", "Du bist ja ziemlich groß!" – "No shit, Sherlock!". Oder als Harry Potter-Meme: "Der dunkle Lord ist zurück". Ach, was, auch schon gecheckt? "No shit, Sherlock!"

Deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaft trifft sich einmal pro Jahr

Ganz anders, nämlich sehr interessiert am Detail, huldigt man dem Briten mit der karierten Deerstalker-Mütze und dem Inverness-Mantel überall auf der Welt in im viktorianischen Stil eingerichteten Pubs – oder auch bei der "Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft", die sich einmal im Jahr zur Convention trifft und, stilecht gekleidet, Fachfragen zur Rezeption diskutiert. Viermal jährlich veröffentlicht die Gesellschaft den "Baker Street Chronicle", "ein sherlockianisches Magazin mit Zeitungscharakter, in dem Artikel rund um den Sherlock-Holmes-Kanon, Sir Arthur Conan Doyle und die viktorianische Ära zu finden sind", wie Nicole Glücklich aus dem Vorstand schreibt.

Sherlock Holmes in Deutschland: Hörspiele mit Peter Pasetti

In Deutschland war der britische Ermittler auch in der NS-Zeit so beliebt, dass 1937 unter anderem das Sherlock-Holmes-Pastiche "Der Mann, der Sherlock Holmes war" von der nationalsozialistischen Zensurbehörde mit einer Altersbeschränkung ab 14 Jahre und mit dem Prädikat "künstlerisch wertvoll" freigegeben wurde.

Ein besonderes Werk inmitten der vielen Sherlock-Holmes-Pastiches, also den Fortschreibungen des Sherlock-Holmes-Stoffes durch andere Autoren, ist der erste offizielle Roman nach dem Tod von Doyle: "Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes" des britischen Schriftstellers Anthony Horowitz, verfasst im Auftrag der Nachlassverwaltung Conan Doyle Estate. Die Geschichte, in der der Meisterdetektiv selbst des Mordes angeklagt wird, gehört somit zum offiziellen Kanon und bezieht sich dadurch auch auf die Fälle und Figuren der Originalgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der große Krimi-Fan Bastian Pastewka hat das Stück als Hörspiel adaptiert.

Pastewka huldigt damit den goldenen Zeiten des Radios, in denen Krimihörspiele zu regelrechten Straßenfegern wurden, also einen Großteil der Hörerschaft regelmäßig vor den Geräten versammelten. Im neu als Podcast aufgelegten Krimi-Hörspielklassiker "Sherlock Holmes" finden sich viele spannende Fälle aus den 1960er Jahren, mit Peter Pasetti, bekannt als Erzähler "Alfred Hitchcock" in den alten "Die drei ???"-Folgen, oder Derrick-Darsteller Horst Tappert.