"Titanic"-Schauspieler Bernard Hill gestorben

Der britische Schauspieler Bernard Hill ist tot. Hill, der vor allem durch seine Rollen in "Titanic" und der Trilogie "Der Herr der Ringe" bekannt wurde, starb am Sonntagfrüh im Alter von 79 Jahren, wie sein Agent Lou Coulson britischen Medien mitteilte, darunter der BBC.

Berühmt durch "Titanic" und "Herr der Ringe"

Weltweite Bekanntheit erlangte Hill insbesondere durch seine Rolle als Kapitän Edward Smith in dem mit elf Oscars gekrönten Klassiker "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen. Der Film aus dem Jahr 1998 wurde mit elf Oscars ausgezeichnet. In zwei Filmen der Trilogie "Der Herr der Ringe" unter der Regie von Peter Jackson verkörperte der Schauspieler die Rolle von Theoden, dem König von Rohan. Der dritte Teil mit dem Titel "Die Rückkehr des Königs" wurde ebenfalls mit elf Oscars ausgezeichnet.

Preisgekrönt seit Beginn seiner Karriere

Zu Beginn seiner Karriere spielte Hill 1982 in dem BBC-Drama "Boys from the Blackstuff" mit, das zahlreiche Preise gewann und immer noch als eines der besten seines Genres aus dieser Zeit gepriesen wird. In der zweiten Staffel des BBC-Dramas "The Responder", die ab Sonntag in Großbritannien ausgestrahlt wird, ist er an der Seite von Martin Freeman zu sehen.

Außerdem verkörperte er Rollen 1976 in der BBC TV-Serie um den römischen Kaiser Claudius ("Ich, Claudius, Kaiser und Gott"), 1982 in "Gandhi", zwei Jahre danach in "The Bounty", 1989 in "Shirley Valentine", 2002 in "The Scorpion King" und sechs Jahre später in Tom Cruises Film "Operation Walküre" über das Stauffenberg-Attentat.

"RIP Benny"

Bernard Hill wurde 1944 in Manchester geboren, wo er auch Theater studierte. Er war verheiratet und hatte einen Sohn.

Die britische Schauspielerin und Sängerin Barbara Dickson reagierte auf X (früher Twitter) auf den Tod ihres Kollegen: "Mit großer Traurigkeit nehme ich den Tod von Bernard Hill zur Kenntnis", schrieb sie. "Ein wirklich wunderbarer Schauspieler. Es war ein Privileg, seine Wege gekreuzt zu haben. RIP Benny."

Mit Informationen von dpa und AFP.