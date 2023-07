Thomas Prieto Peral neuer Regionalbischof in Oberbayern

Der neue Regionalbischof für München und Oberbayern steht fest: Thomas Prieto Peral rückt ab 1. November an die Spitze des Kirchenkreises, teilte die Landeskirche mit. Der 57-jährige Prieto Peral ist derzeit noch theologischer Planungsreferent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). In dieser Funktion ist er seit 2016 federführend verantwortlich für den landeskirchlichen Zukunftsprozess "Profil und Konzentration".

Als Regionalbischof wird Pietro Peral künftig für 150 Gemeinden zwischen Mittenwald und Freising, Landsberg und Burghausen zuständig sein. Prieto Peral folgt auf Christian Kopp, der zum 1. November das Amt des Landesbischofs übernimmt.

Ehemals Sprecher bei den Grünen

Prieto Peral stammt gebürtig aus Mainz. 1997 wurde er im oberfränkischen Himmelkron zum Pfarrer ordiniert. Er ist Mitbegründer der evangelischen Stiftung "Wings of Hope", die in Krisenregionen der Welt traumatisierte Menschen unterstützt. Prieto Peral ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Laut "Süddeutscher Zeitung" war er bis Ende Juni 2023 Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat Grafrath im Kreis Fürstenfeldbruck. Sein Mandat habe er jedoch aus beruflichen Gründen niedergelegt: Wenn evangelische Pfarrer in der Kirche ein öffentliches Amt bekleideten, könnten sie nicht gleichzeitig ein politisches Mandat ausüben, sagte Prieto Peral der Zeitung. Der Wechsel ins Regionalbischofsbüro zeichnete sich da wohl schon ab.

Bedford-Strohm: "Begabung, auf Menschen zuzugehen"

Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel, die auch den Berufungsausschuss leitet, sagte über Peral: "Er hat den Berufungsausschuss mit einer erfrischend innovativen Perspektive auf den Kirchenkreis überzeugt. Er möchte die von Regionalbischof Christian Kopp begonnenen Projekte fortführen sowie den Menschen im Kirchenkreis den Rücken stärken, die anstehenden Veränderungen mit Zuversicht anzugehen."

Der noch amtierende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ergänzte, Prieto Peral besitze "eine besondere Liebe zur Spiritualität, eine große konzeptionelle Kraft, die Fähigkeit, in öffentlich diskutierten Fragen Orientierung zu geben". Zudem seien ihm "ein weiter Horizont, eine genaue Kenntnis der Situation in den Gemeinden und Dekanaten und eine ausgeprägte Begabung, auf Menschen zuzugehen", gegeben.