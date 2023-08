Theater-Märchenwald: Burghausen sucht nach "verlorener Zeit"

Jeder Zuschauer entscheidet selbst, in welcher Reihenfolge er die zehn angebotenen Mini-Dramen anschaut: Wer will, kann eines mehrmals betrachten, auf andere verzichten oder das gesamte Angebot auf sich wirken lassen, was dann von 20.00 bis 23.00 Uhr dauert. Immer, wenn sich ein paar Neugierige an einer Station versammelt haben, egal ob fünf oder fünfundzwanzig, fangen die jeweiligen Schauspieler an mit ihren Anmerkungen zum Thema Zeit. Da gibt es den "Glückshafen", wo streng physikalisch nach dem Verhältnis von Zeit und Raum gefragt wird und wo ein Mathematiker seine Zahlen beisteuert, ergänzt um Zitate des Naturforschers Isaac Newton. Doch diese Algebra hilft Verliebten rein gar nichts, denn für alle, die sich nach dem Liebsten sehnen, schreitet die Zeit bekanntlich lähmend langsam voran.

"Auf den Bildern sind sie glücklich"

An einer anderen Station wartet eine Bankfiliale mit "Zeit-Spardosen". Emsig versucht der Angestellte, seinen Kunden Zeit abzuluchsen: Für jede Minute, die sie bei ihm anlegen, verspricht er ein paar Cent. Aber ist das wirklich ein "gutes Geschäft"? Eine junge Kundin jedenfalls möchte ihre Zeit lieber für Spiel, Spaß und Tollerei ausgeben und bringt den Bankmitarbeiter damit in Nöte, denn der stellt plötzlich fest, dass er selbst seine Zeit ganz falsch investiert hat. Die eigene Mutter sitzt im Seniorenheim, besucht hat er sie schon lange nicht mehr: "Aber auf den Bildern im Prospekt sind sie da alle total glücklich." Nur: Seine Mutter findet sich nicht zwischen den freudestrahlenden Fotomodellen.

Der "Kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry hat einen Auftritt, als er einen Geschäftsmann trifft, der peinlich genau die Sterne zählt und sich fragt, was er von deren Besitz wohl hat. Eine Sternschnuppe rät ihm, einfach ihre Gesamtzahl auf einen Zettel zu schreiben und den in einen Tresor zu verschließen, was allerdings keine wirklich aufregende Perspektive eröffnet. Einem Mann ist die Frau weggelaufen, seitdem hockt er unbewegt auf einem Sofa, schon ganz vom Efeu überwuchert. Er lässt die Zeit träge an sich vorbeiziehen und ernährt sich von den Milben, die ihn besiedelt haben. Dazu gibt es allerlei Sinnsprüche zur Vergänglichkeit, meist sarkastische.

Wer will, kann Lose ziehen, die Gewinne machen "unsterblich". Anwesende Kinder, die die Ironie noch nicht verstehen, stürmen prompt auf die Lose zu und sind beglückt, "unsterblich" zu sein. Zwei Musen führen allerdings die Vor- und Nachteile des immerwährenden Lebens vor: Ewiger Stress, nicht enden wollende Mühsal. Zur Beruhigung gibt es Schlager-Takte.

Von wem sind Beethovens Werke?

Der Meister der Zeit schlägt den Takt für drei zerstrittene und aufeinander eifersüchtige Untertanen: Die Harfe spielende Sekunde, die Minute und die Stunde. Sie alle regen sich darüber auf, dass sie keinen Moment zur Ruhe kommen dürfen. An einer Station betreten die Zuschauer buchstäblich den Kopf eines ganz schlauen Professors, der über die Zeit forscht. Wie sich herausstellt, führt er quälende Selbstgespräche, denn als Kind hatte er es nicht einfach, wurde gehänselt und von den Eltern ignoriert. Ihnen war nur der Professorentitel wichtig. Ist das Glück genug?