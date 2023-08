Feuchtwanger Kreuzgangspiele erreichen 2023 neuen Rekord

Exakt 49.505 Besucherinnen und Besucher waren in der diesjährigen Spielzeit zu Gast bei den Feuchtwanger Kreuzgangspielen – laut dem Kulturbüro der Stadt ein "tolles Ergebnis". Einen echten Rekord hat es allerdings im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters gegeben – noch nie zuvor war die Zahl der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer so hoch gewesen. In der diesjährigen Spielzeit kamen 22.903 Gäste, um Stücke wie "Woyzeck" oder das Familientheaterstück "Das Dschungelbuch" zu sehen. "Unser Familienstück war in diesem Jahr ein Generationenstück", freut sich Maria Wüstenhagen, die Leiterin des Kulturbüros. "Vom Kleinkind bis zur Uroma waren alle im Publikum dabei!"

Seit Beginn erst zweimal 50.000-Besucher-Marke geknackt

Aber auch die Gesamtbesucherzahl sei erfreulich, so das Kulturbüro. Die Marke der 50.000 Besucherinnen und Besucher habe man seit der Aufzeichnung der Besucherzahlen 1989 nur zweimal knacken können. Intendant Johannes Kaetzler spricht von einem "sensationellen Rekord". Man sei nach der Corona-Pandemie nun glücklicherweise schnell wieder "oben auf". Dankbar sei man außerdem, dass die Veranstaltungen im Freilufttheater trotz der unbeständigen Wetterlage in diesem Sommer immer stattfinden konnten, auch wenn es manchmal etwas feucht war. Gespielt wurde unter anderem der Klassiker "Jedermann".