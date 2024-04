"The World in My Hand": Das Smartphone in der Kunst

Gleich das erste Kunstwerk zeigt – nein, kein Smartphone, sondern das Foto einer Hand. Wir blicken auf einen leeren, locker geöffneten Handteller und die Sache ist klar: Hier fehlt ein Handy. Theoretisch könnte die Hand auch einen Faustkeil halten, auch so ein Titan unter den Game-Changern menschlicher Werkzeuge, aber man denkt bei dieser Allerwelts-Handhaltung nun mal an ein Smartphone – und das sagt viel.

"Homo digitalis" mit abgeknicktem Nacken

Als Nächstes fällt der Blick auf eine Glasarbeit von Julian Opie: ein lebensgroßes Emaillebild eines jungen Mannes, der hier als klassischer Vertreter des "Homo digitalis" gezeigt wird, jene Kreatur, die sich vom aufrechten Gang langsam wieder abwärts entwickelt: der Nacken ist abgeknickt und schaut nach unten aufs Handy.

"The World in My Hand" ist keinesfalls eine Anti-Handy-Ausstellung, im Gegenteil. Die Künstlerinnen und Künstler beziehen keine Stellung, sie zeigen einfach, was ist. So wie Edward Burtynsky. Seine Luftaufnahme der größten Lithium-Mine der Welt in der Atacama-Wüste in Chile zeigt die Lithiumbecken, wie sie sind: sehr giftig und sehr schön. "In Verdunstungsbecken wird die Salzsole der Sonne ausgesetzt", erklärt Jörg Garbrecht, Direktor der Alexander-Tutsek-Stiftung München, "und es verdunstet das Wasser und das Lithium bleibt zurück und das schillert von einem frischen Becken in Hellgrün in verschiedenen Schattierungen hin zu einem türkisen, da ist die Konzentration am höchsten."

Das Smartphone als Fluch und Segen

Mehr als 50 Arbeiten rund ums Smartphone haben die Kuratoren Jörg Garbrecht und Katharina Wenkler zusammengetragen, gemäß den Sammlungsschwerpunkten der Tutsek-Stiftung alle aus den Bereichen Glas und Fotografie. Die Themenvielfalt ist enorm: Von der verkürzten Emoji-Kommunikation über neue Formen der Partnersuche und Pornografie, bis hin zu Falschinformationen, Informationsüberfluss, Einsamkeit und Verbundenheit über Kontinente hinweg ist alles dabei. Einige Künstlerinnen nutzen das Smartphone auch zur Herstellung ihrer Kunst. Von David Horvitz stammen zum Beispiel zwei Handy-Videos: Beide zeigen die Sonne im gleichen Moment, aber an unterschiedlichen Orten: einmal als Sonnenauf-, einmal als Sonnenuntergang.