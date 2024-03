"Der Blaue Reiter - Eine neue Sprache" im Lenbachhaus

Kandinsky sammelte Kinderzeichnungen

An anderer Stelle benutzen die Künstlerinnen und Künstler die Sprache der Kinder: Kandinsky sammelte Kinderzeichnungen, mehr als einmal übernahm er Formen eins zu eins, wie etwa in seiner "Romantischen Landschaft", in der drei Pferde quer durchs Bild einen Abhang herabpreschen.

Eine große Stärke der Schau: Sie zeigt die Wurzeln des Blauen Reiter im Jugendstil und sie endet auch nicht einfach mit dem Ersten Weltkrieg, als die Gruppe kriegsbedingt auseinandergeht. Die Suche nach einer neuen Sprache geht weiter: Gabriele Münter etwa, von der einige ihrer wenigen ganz abstrakten Gemälde zu sehen sind, ist auch mit späten Bildern vertreten, die ganz der Neuen Sachlichkeit angehören: ihr "Baum an der Seine" ist kühl und glatt, wie ein schwarzer Schattenriss liegt er vor dem grünen Fluss und der Silhouette der Stadt.

Internationale Gruppe von Kosmopoliten

Was sich in dieser Zeit die Künstlerinnen und Künstler ausgedacht hätten, seien alles Ideen, an die unsere Gesellschaften bis heute glauben, sagt Mühling, "dass eben Kunst gesellschaftlich wirksam sein muss, dass sie sich um die aktuellen Probleme unserer Gesellschaft kümmern muss, dass sie politisch sein muss, all das haben wir quasi hier in der ersten große ausformulierten Form".

Der Blaue Reiter war eine Gruppe internationaler Kosmopoliten, die nichts weniger als die Grundlagen unseres heutigen Kunstverständnisses legten. Um das zu zeigen, braucht es nicht zwingend Franz Marcs Tiger oder Kandinskys Sintflut. Im Gegenteil: dass die Platzhirsche derzeit einen Ausflug nach London machen, ist ein großes Glück: So kommen unzählige andere hochkarätige Arbeiten endlich auch mal vor die Augen des Publikums.