Kein Schmuck, Trag-Objekte: Sigurd Bronger in München

Wunderkammer - das ist das Erste, was man in dieser Ausstellung denkt, wenngleich die lichtdurchflutete zweite Etage der Rotunde direkt unter dem Glasdach der Pinakothek der Moderne natürlich nichts gemein hat mit einer holzvertäfelten, dunklen Barock-Kammer. Es sind die Objekte, die die Assoziation auslösen.

Objekte tragbar machen

Das Gehäuse einer rotbraun marmorierten Nautilus-Schnecke, ein Hühnerei, ein Abflusssieb, kleine Propeller, Schraubzwingen, Zimtstangen und Naturschwämme mögen so wunderlich nicht sein. Doch sie sind allesamt von metallenen Konstruktionen umgeben oder gehalten: komplizierte Aufhängungen und Broschuren aus Silber, vergoldetem Messing, Edelstahl oder Chrome. Sigurd Bronger ist der Feinmechaniker unter den zeitgenössischen Schmuckkünstlern. Es geht ihm ums Machen, um Handwerk, Technik und Mechanik. Und das alles nur, um ein Objekt irgendwie tragbar zu machen. Auf diese Weise kann alles zu Schmuck werden.

Naturprodukte und Alltagsgegenstände

Zeitgenössische Schmuckkunst oder auch einfach nur Objekte kann man das nennen. Trotzdem verhandelt der Norweger in seiner Kunst typische Schmuck-Themen. Manchmal sieht es fast so aus, als mache er sich auch ein bisschen lustig darüber. Ist der Gallenstein seiner Mutter unter einer Mini-Glashaube nicht eine Anspielung auf die Themen Erinnerung und Identität, die im Schmuck eine so wichtige Rolle spielen?

Egal ob Naturprodukt oder Alltagsgegenstand: durch die auffallenden Tragekonstruktionen lenkt Bronger den Blick auf die Dinge. Eine schwarze Hämatit-Perle in einem Mini Schraubstock, ein geschliffener Diamant in den Klammern einer schwarzen Eisenzange: das erregt Aufmerksamkeit. Am Ende geht es immer um das Fassen, das Einfassen der Dinge. Nur, dass dieses Ding bei Sigurd Bronger eben auch mal Kamel-Dung oder ein Stück Seife sein kann.