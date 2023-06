Rammstein: Mehr als 730.000 Euro Spenden für mutmaßliche Opfer

Das Spendenprojekt "Wie Viel Macht 1€" der Amadeu Antonio Stiftung, das mehrere Prominente und Aktivisten gemeinsam ins Leben gerufen haben, bewegt offenbar viele: Gut 64.000 Spenden sind in wenigen Tagen zusammengekommen – bis Dienstagnachmittag insgesamt mehr als 731.700 Euro. Und es gehen nach Auskunft der Stiftung weiterhin Geldbeträge ein.

Aktivistin und Autorin Jasmina Kuhnke, Schauspielerin Nora Tschirner, Kabarettistin Carolin Kebekus, YouTuber Rezo, Musikproduzent Roger Rekless, Viva-con-Agua-Mitgründer Micha Fritz und die Schauspielerin und #MeToo-Aktivistin Jany Tempel haben die Aktion initiiert.

Angst vor rechtlichen Folgen

Das gesammelte Geld soll Frauen zugute kommen, die sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann öffentlich zu Wort gemeldet haben und denen jetzt möglicherweise rechtliche Konsequenzen drohen. Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Wochen in sozialen Netzwerken und in Medienberichten Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann geäußert. Die von Lindemann beauftragten Anwälte hatten daraufhin angekündigt, "rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen" einzuleiten, die Anschuldigungen dieser Art öffentlich machten. Einige der Frauen sollen bereits Unterlassungsaufforderungen von Lindemanns Anwälten bekommen haben. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln gegen Lindemann.

Durch die Abmahnungen fehle es an "Fairness" in dem Fall, findet Komikerin Carolin Kebekus. Denn: "Gleichzeitig gibt es aber das Statement dieser Band, dass all diese Menschen natürlich auch ein Recht auf ihre Sicht der Dinge haben, was sich natürlich sehr einfach sagen lässt, wenn man die gleichzeitig alle abmahnt mit teuren Anwälten", sagt Kebekus in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal.