Queens of the Stone Age melden sich mit neuem Album zurück

Die Band, die dem Tod ins Auge blickt – so in etwa sehe er die aktuelle Rolle von Queens Of The Stone Age, sagt Sänger Josh Homme in einem Interview zum neuen Album: "Die Titanic sinkt", sinniert Homme, "und wir sind alle an Bord und werden untergehen. Deswegen sage ich: 'Ich bin in der Band, lasst es krachen, Jungs!'" Quintessenz: Wir gehen alle unter, aber wenigstens ist jetzt Selbstbedienung an der Bar, und es läuft Musik. Und diese Musik ist so dringlich, lärmig und mitreißend wie nur wenige Rock-Alben, die 2023 erschienen sind.

Erfolgreich überstandene Krebs-Operation

In der Vergangenheit hatte sich Josh Homme oft aufgeführt, als wäre er unantastbar: schwulenfeindliche Bühnenansagen, betrunkenes Gerede, kaputte Champagnerflaschen. Wenn sich Fans einer bestimmten Altersgruppe nach "Rockstars alter Schule" sehnen, könnten sie Josh Homme meinen. Nun berichtete ebendieser Josh Homme in einem Interview mit der Zeitschrift Revolver von einer erfolgreich überstandenen Krebs-Operation, und singt in "Carnavoyeur": "Minuten, Sekunden, so wenig Zeit".