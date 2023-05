Kinderbuch: Wenn ein fieser Vogel die Weltherrschaft möchte

Matthias Kröner hat einen spannenden Roman über Machtmissbrauch und die Bedeutung der richtigen Freunde geschrieben. Bei der Frankfurter Buchmesse im Herbst könnte er für "Der Billabongkönig" den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen, nominiert ist er in den Kategorien "Bestes Kinderbuch" und "Neue Talente". Am Mittwoch war er in seinem Heimatort Oberasbach und hat dort seine alte Schule besucht.

Lesung in seiner alten Grundschule in Oberasbach

Matthias Kröner kommt immer gerne zurück in die fränkische Heimat. In seiner alten Grundschule, der Pestalozzi-Grundschule in Oberasbach, liest er aus seinem Kinderroman "Der Billabongkönig". Der Autor sitzt auf einem Schreibtisch in der kleinen Aula und hält in der einen Hand das Buch und in der anderen ein grünes Plüschkrokodil zu den Kindern. Die Drittklässler sitzen im Halbkreis vor ihm. Vor 35 Jahre ist der Schriftsteller hier zur Schule gegangen. Mittlerweile lebt Matthias Kröner mit seiner Familie bei Lübeck.

"Wisst Ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr euch von jemanden fürchtet? Stellt euch vor, wie dieser jemand auf dem Klo hockt und Verstopfung hat, das hilft immer." aus: "Der Billabongkönig" von Matthias Kröner

Machtbesessener Tyrann ist kleiner Vogel

Ben, ein mächtiges Krokodil, hat Angst vor dem Zahnarzt und nicht ohne Grund, denn der Zahnarzt ist ein fieser kleiner Vogel, der die Macht im Tierreich an sich reißt. Im Lockdown kam Matthias Kröner die Idee, einen Roman über den Kampf gegen einen Tyrannen zu schreiben. Bewusst dreht Kröner dabei die Machtverhältnisse um: Der Bösewicht ist bei ihm ein kleiner Vogel und das große Krokodil hat Angst vor ihm. Mit der Macht der Sprache entfacht der Bösewicht seine Intrigen. Matthias Kröner war es wichtig, genau diese Strukturen aufzudecken und zwar kindgerecht mit einer großen Portion Humor.

David gegen Goliath – nur andersherum

Tatsächlich gibt es diese Wächter-Vögel in der Natur nur in Afrika. Und dass sie die Zähne der Krokodile sauber halten, ist wohl eher eine Legende. Bewusst hat Matthias Kröner in seinem Roman Fantasie- und reale Tierwelten gemischt und packt für junge Leserinnen und Leser ein hartes Thema an, nämlich: Wie entstehen Diktaturen? Die Zahnarztbehandlung kostet den Krokodilkönig einen Wunsch. Er soll einen anderen Vogel umbringen, doch das kommt für den Krokodilkönig nicht in Frage.

Mobbing in der Schule

Die Drittklässler in der Grundschule in Oberasbach diskutieren zwischen den Kapiteln über Gemeinheiten und was sie schon an Erpressungsversuchen erlebt haben. Eine Schülerin wurde zum Beispiel nach Geld erpresst, ein Junge sollte für eine Mutprobe auf einen Baum klettern. Für Erwachsene steht der fiese Vogel für die Diktatoren dieser Welt, die Kriege anzetteln. Für die Drittklässler ist das Gemeine oft ganz nah, passiert immer wieder auf dem Spielplatz, in der Schule oder beim Sport.

Hilfe kommt von guten Freunden

Jetzt braucht Krokodil Ben Hilfe und bekommt sie natürlich auch. Denn richtige Freunde helfen sich immer. Matthias Kröner erzählt den Machtkampf mit viel Humor und wendet einen für Kinderbücher ungewöhnlichen Kniff an: Er schreibt einen Dialogroman. Der Erzähler wird immer wieder durch den Billabong-König unterbrochen.

Matthias Kröner möchte in seinem Roman keinen moralischen Zeigefinger heben, ihm geht es um den starken Zusammenhalt von Freundschaft und wie ein respektvoller Umgang das Leben aller schöner machen könnte.

Info: "Der Billabongkönig" von Matthias Kröner ist bei Geltz & Gelberg erschienen und kostet 15 Euro. Empfohlen für Kinder ab 7 Jahren. ISBN: 978-3-407-75641-1