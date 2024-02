Spieler mit Stift und Farbe – eine Ausstellung über Walter Trier

Wenn das mal gut geht: Till Eulenspiegel sitzt in einem großen Bienenkorb. Zwei Männer – der eine rund, der andere dünn – tragen ihn, von rechts nach links, und mühen sich sichtlich dabei ab, ihre Nasenspitzen sind schon ganz rot. Der Narr, frech aus dem Korb grinsend, zieht dem Vordermann am Haar, die roten Schellenbänder seiner Kappe wirbeln durch die Luft. Eine farbige Original-Illustration von Walter Trier für Erich Kästners Nacherzählung von Till Eulenspielgel, 1938 entstanden. Da lebte Trier schon in England, im Exil.

Bilder mit einer großen Überdeutlichkeit

"Till Eulenspiegel ist genau in der Mitte", sagt Rotraut Susanne Berner, eine der bekanntesten Illustratorinnen der Gegenwart. Sie steht vor dem Bild in der Internationalen Jugendbibliothek München (IJB) und betrachtet die Komposition. "Das Blatt ist auf die Hälfte quer geteilt, unten Gras, oben Himmel. Und diese übertriebenen, auf die Spitze getriebenen Bewegungen, das ist so typisch und so herrlich. Ohne dass es am Ende eine Karikatur wäre, hat es trotzdem eine Überdeutlichkeit. Man sieht die Figuren gleich nach links verschwinden."

Rotraut Susanne Berner, unter anderem mit ihren Wimmelbüchern in unendlich vielen Kinderzimmern zu Hause, zählt Walter Trier (1890 - 1951) zu den Künstlern, die sie mit Blick auf die eigene Arbeit geprägt haben und überdies ihr Leben lang begleiten. In der Kindheit las sie etwa Mark Twains Abenteuer von Tom Sawyer und Huck Finn, mit den klaren, pointierten Zeichnungen von Walter Trier. Jetzt sieht Rotraut Susanne Berner zum ersten Mal seine Originale.

"Er ist sehr definitiv, in seiner Linie", sagt die Künstlerin über Walter Triers Stil. "Wobei ich nachgelesen habe, dass er sehr oft korrigiert hat. Was mich als Kollegin sehr beruhigt, dass das nicht nur mir so geht. Man hat den Eindruck, dass das ein Wurf ist. Aber das ist das Entscheidende, was auf dem Blatt ist. Wie es entstanden ist, ist des Künstlers Geheimnis."