"Im Krieg": Illustrierte Tagebücher aus der Ukraine und Russland

Wir sehen keine Gesichter, nur Kinn und Lippen. Trotzdem wissen wir: Das ist ein Bild tiefer Trauer. Drei Menschen, in den Händen brennende Kerzen, an den Schultern Hände anderer, sie geben einander Halt. Im rechten Bildrand, ebenfalls angeschnitten, ein Sarg, offen, der Verstorbenen wurde ein Kranz auf das Haar gelegt. Es ist ein kleines Mädchen, erfahren wir aus dem begleitenden Text der ukrainischen Journalistin K. Das Kind wurde bei einem russischen Raketengriff auf die Stadt Winnyzja im Südwesten der Ukraine getötet. Nora Krug zeigt, was es heißt, im Krieg zu sein.

Der Krieg im Alltag

"Mein Hauptziel ist es eigentlich, nicht über Politik zu schreiben. Sondern darüber, was die Politik für menschliche Auswirkungen hat auf uns. Weil ich glaube, dass gerade in der Geschichtsschreibung persönliche Narrative übersehen werden", sagt Krug, "wir lernen über Kriege oft Fakten und wissen gar nicht, was das für die Menschen bedeutet. Wie geht man mit dem Alltag um? Wie kann man überleben, seelisch und körperlich? Es wichtig, uns mit den Alltagsnarrativen zu konfrontieren, um zu verstehen, wie grauenhaft Krieg ist – und zu versuchen, Krieg in der Zukunft zu vermeiden."

Nora Krug lässt zwei Menschen vom ersten Jahr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges erzählen. Zum einen die Journalistin K., die ihre Kinder nach Dänemark in Sicherheit bringt und dann, wie eine Brieftaube, fortwährend zwischen dem Exil und der Ukraine unterwegs ist – immer wieder berichtet sie auch von der Front. Zum anderen den Künstler D. aus St. Petersburg, der Putins Politik verurteilt und beständig mit der Frage ringt, ob er sein Land verlassen soll.