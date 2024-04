Schwabens größtes Jazzfestival in Kempten hat begonnen

Für insgesamt neun Tage verwandelt sich Kempten von der (inoffiziellen) Hauptstadt des Allgäus in die bayerische Kapitale des Jazz – wenn nämlich wieder der Jazzfrühling stattfindet, der mit über fünfzig Konzerten die Vielseitigkeit des Genres mitten im Allgäu sichtbar macht.

Zum Podcast: Jazz und Politik von Bayern2

Ein Gratiskonzert zum Auftakt

Zur Tradition des Jazzfrühlings gehört es, dass er mit einem Gratiskonzert unter freiem Himmel eröffnet wird. Das zog am Wochenende tausende Zuschauer bei bestem Wetter in die Kemptener Innenstadt. Dort lauschten sie den Klängen des "Landesjazzorchesters Bayern", der "Unterbiberger Hofmusik" oder des Duos "Blues Trouble". Am Abend folgte das Eröffnungskonzert. Mit seinen kubanischen Klängen und Jazz – gepaart mit Reggae und Rap – brachte Roberto Fonseca, Pianist aus dem legendären Buena Vista Social Club, kubanische Lebensfreude ins ausverkaufte Stadttheater.

Jazzgrößen und Newcomer in Kempten

Der Jazzfrühling ist für seine große Vielfalt und Qualität verschiedenster Künstlerinnen und Künstler bekannt. Lokale Bands und Newcomer wechseln sich ab mit internationalen Jazz-Größen. Dazu gehört in diesem Jahr zum Beispiel ein Konzert der Piano-Legende Abdulla Ibrahim. Daneben tritt auch das "Shuteen Erdenebaatar Quartet" auf, deren Bandleaderin und Pianistin gerade mit dem "Deutschen Jazzpreis 2024" ausgezeichnet wurde. Die 26-Jährige stammt aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar und gilt als Ausnahmetalent ihres Genres.

Neun Tage lang sorgen die Künstlerinnen und Künstler für einen ganz besonderen Flair in der Stadt. Mittlerweile feiert das Festival seine 39. Auflage und darf sich in diesem Jahr über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Es wurde vom Bayerischen Jazzverband zum diesjährigen "Landesjazzfestival Bayern" gekürt, als Anerkennung für das langjährige und erfolgreiche Engangement rund um den Jazz in Bayern, so die Begründung.

Die Ehrenamtlichen hinter dem Festival

Organisiert wird der Jazzfrühling rein ehrenamtlich, ein etwa 50-köpfiges Team vom Kemptener Kleinkunstverein "Klecks e.V." stellt das Festival jedes Jahr auf die Beine. Für ihn eine Herzensangelegenheit, wie Booker Andreas Schütz betont: "Für mich ist es immer wieder unglaublich beeindruckend, was der Jazz auch heute noch erreichen kann. Wir genießen es, bei jedem dieser Konzerte die verschiedensten Begegnungen der Menschen wahrzunehmen."

Noch bis zum 5. Mai finden im Rahmen des Kemptener Jazzfrühlings insgesamt 50 Konzerte an mehr als 20 unterschiedlichen Veranstaltungsorten statt. Wer noch dabei sein möchte, muss schnell sein – viele Konzerte sind bereits ausverkauft.