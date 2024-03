Stars und junge Talente: 70 Jahre "Jazz Studio Nürnberg"

Der 92-jährige Paul Geier ist das noch letzte lebende Gründungsmitglied des Jazz Studios. Er war von Anfang an dabei. Zusammen mit 13 weiteren Jazzbegeisterten suchte er Anfang der 50er Jahre in Nürnberg nach einem passenden Club für Jazzkonzerte. Die Gruppe fand schließlich einen ehemaligen Bierkeller aus dem 14. Jahrhundert, der im zweiten Weltkrieg als Luftschutzkeller gedient hatte.

Alle mussten mit anpacken erzählt Paul Geier: "Wir mussten schauen, dass die Elektrik runterkommt (in den Keller), dass der Wasseranschluss da ist und wir mussten auch die Heizung organisieren. Alle diese Dinge wurden während eines Jahres gemacht – wir haben jeden Samstag und jeden Sonntag gearbeitet.“ Das "Jazz Studio Nürnberg" war geboren!

2024 – alle lieben den Keller

Der historische Gewölbekeller mit den dicken Sandsteinquadern am Paniersplatz mitten in der Nürnberger Altstadt beherbergt bis heute die Clubräume. Es gibt einen Konzertraum, der Platz für 80 Menschen bietet, daneben befindet sich eine gemütliche Bar. Publikum wie Bands lieben diese einmalige Atmosphäre. Die bekannte Pianistin Maria Baptist kommt mit ihrem Quintett immer wieder gerne hierher:

"Es ist auf jeden Fall einzigartig mit einer besonderen Atmosphäre und einer super Akustik. Alles was so ein warmer schöner Jazzclub ausmacht, hat das Jazzstudio.“ Maria Baptist, Pianistin

Stars im Jazzstudio

Count Basie, Chet Baker und Ella Fitzgerald waren nicht nur auf den großen internationalen Bühnen, sondern sie traten auch regelmäßig im Keller unter der Nürnberger Burg auf. Vor allem in den 60 Jahren kamen viele Jazzgrößen nach ihren Auftritten auf großen Bühnen in der Region im Jazz Studio Nürnberg vorbei. Gründungsmitglied Paul Geier hat viele von ihnen persönlich gekannt. Er erinnert sich noch gerne an Gerry Mulligan, der nach einem großen Auftritt mit seiner Bigband ins Jazz Studio kam. Hier machte er bei einer Jam-Session mit und spielte bis in die frühen Morgenstunden.

Jubiläumsprogramm 70 Jahre Jazz Studio Nürnberg

Das Jazz Studio bietet seit 70 Jahren nicht nur Jazzgrößen eine Bühne, sondern auch jungen Talenten aus der Region. Hier sind alle Stile und Formen des Jazz vertreten: vom Blues und klassischen Jazz über Swing, Mainstream, Bop, Soul, Funk bis hin zum Free Jazz. Die große Bandbreite des Programms zeigt sich jetzt auch bei den Jubiläumskonzerten im März. Mit dabei sind Tobias Christl mit seiner international renommierten Band "Wildern" (22.03., 21 Uhr), das Jakob Bänsch Quartett (23.03., 21 Uhr) und Cinnamen (27.03., 21 Uhr).

Bühne für junge Talente

Günther Rieß, der heute das Jazz Studio leitet, ist stolz darauf, dass in den vergangenen Jahren viele junge Jazzmusiker im Club auftraten. Eine besonders enge Zusammenarbeit verbindet das Jazz Studio mit der Hochschule für Musik Nürnberg. Seit 2011 organisieren beide das Festival "Young Lions on Stage". Hier können die Studierenden mit ihren Bands im Jazz Studio auftreten. Für den Leiter des Jazz Studios Günther Rieß ist "eine Stunde auf der Bühne im Club mehr wert als 50 Stunden im Probenraum".

Ehrenamtlich getragen

Das Jazz Studio Nürnberg wird damals wie heute von ehrenamtlichem Engagement getragen. Der Club ist heute ein Verein mit über 200 Mitgliedern. Ohne die Hilfe vieler Mitglieder wären die Konzerte an den Wochenenden nicht machbar. Daran hat sich auch nach 70 Jahren nichts geändert.