Schloss in Teisbach wiederbelebt: Was ehrenamtlich möglich ist

Der Zusammenhalt in Teisbach ist groß, anders wäre das "KULT"-Festival nicht möglich, sagen die Organisatoren der zehntägigen Veranstaltungen im Schloss Teisbach im Landkreis Dingolfing-Landau.

Vor allem regionalen Künstlern aus Niederbayern soll im Ambiente des Schlossgartens eine Bühne gegeben werden. Das Programm ist an allen zehn Tagen sehr unterschiedlich: vom Techno-DJ über Blasmusik bis hin zum Jazz-Konzert.

Exotische Workshops

Eine Besonderheit in der Region: Am Abend werden verschiedene Workshops angeboten, zum Beispiel für Volkstanz, Gebärdensprache, oder wie man richtig aufräumt. Auch eine Gongmeditation oder ein Graffiti-Kurs gehören zum bunten Programm des Festivals.

Kreative Ideen umgesetzt

In den Innenräumen des Teisbacher Schlosses wird auf mehreren Etagen eine Kunstgalerie eingerichtet. Im ersten der drei Stockwerke im Schloss werden ausschließlich Werke von Teisbachern präsentiert. Vom Touchbildschirm mit Drohnenaufnahmen bis zur digitalen 3D-Galerie sind viele innovative Ideen in der Galerie aufgebaut.

Finanzierung wird eine Überraschung

Der Eintritt zum "KULT" ist an allen zehn Tagen kostenlos. Damit soll es für jeden ohne Einschränkung zugängig sein, so die Intention der Veranstalter. Der ehrenamtliche Verein rechnet mit hohen Ausgaben von rund 60.000 Euro. Diese sollen größtenteils über Spenden finanziert werden.

Das Ambiente besser ausnutzen

Das Schloss in Teisbach hat seit vielen Jahren keine feste Verwendung. Der Verein will mit "KULT" auch ein Signal an die Stadt Dingolfing senden, dem denkmalgeschützten Schloss wieder einen Nutzen zu geben.

Seit zehn Jahren ist die Stadt Dingolfing Eigentümer des Teisbacher Schlosses. Davor war es in Privatbesitz. Diverse Vorschläge, vom Biergarten bis zum Standesamt, wurden bislang allesamt nicht realisiert.