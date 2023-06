Artikel mit Audio-Inhalten

> Entwarnung und Ursachenforschung nach Ammoniakaustritt

Entwarnung und Ursachenforschung nach Ammoniakaustritt

Nach dem Ammoniakaustritt in einer Firma in Ortenburg im Kreis Passau haben die Behörden am Mittwochmorgen Entwarnung gegeben. Fenster und Türen können wieder geöffnet werden. Jetzt läuft die Suche nach der Ursache.