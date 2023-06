Wegen Auszeit: München-Konzert von Lewis Capaldi abgesagt

Während seines Lieds "Someone You Loved" vor Zehntausenden Festivalbesuchern in Glastonbury blieb Lewis Capaldi am vergangenen Wochenende die Stimme weg. Der schottische Sänger, der am Tourette-Syndrom leidet, bat das Publikum mitzusingen – und das Publikum übernahm. Lewis Capaldi war davon sehr begeistert und dankbar – seine Fans auch.

Aber für den Rest seiner Europa-Tournee will er derartige Ausfälle nicht mehr riskieren. Lewis Capaldi hat sich schweren Herzens dazu entschieden, eine Auszeit zu nehmen. Und das bedeutet auch für das Münchner Konzert in der Olympiahalle am 12. September das Aus: Die gestern noch erhältlichen Karten beim München Ticket sind jetzt als nicht mehr verfügbar gemeldet, auf der Eventim-Plattform ist das Konzert als "Abgesagt" markiert.