Mode-Ausstellung des Jahres: "Viktor&Rolf Fashion Statements"

Malerei als Kleid

Schon von Beginn an zeigten sie Arbeiten auch in Kunstgalerien, etwa Installationen, die mit Kleidungsstücken Kunstgeschichte einzufangen versuchten. Niederländische Museen kauften Werke - die holländische Förderung für junge Künstlerinnen und Künstler mag da geholfen haben. Allerdings waren sie auch schon früh an Ausstellungen in renommierten Museen beteiligt. Diese enge Verbindung zur Kunstwelt zieht sich durch ihre gesamte Karriere. Ihre Kollektion First Couture zeigten sie 1998 in der renommierten Pariser Galerie Thaddaeus Ropac. Mode und moderne Kunst - damit sind sie nicht allein in der Haute Couture. Schon Yves Saint Laurent hatte mit dem Mondrian-Hängerkleidchen Malerei und Mode miteinander verbunden.

Kunst zum Anziehen

Viktor&Rolf gingen einen Schritt weiter. Ihre Winterkollektion 2015 nennen sie "Wearable Art" – Kunst zum Anziehen. Die Kleider sehen so aus, als bestünden sie aus Gemälden. Allerdings aus welchen, die sehr unsanft behandelt wurden. Die Leinwände hängen lose in den Rahmen, die Rahmen wirken, als habe sie jemand an mehreren Stellen zersägt und wieder zusammengeklebt: kein Bild ist ganz geblieben. Ist das Vandalismus als Mode? Bemächtigung durch Zerstörung? Dekonstruktion? Oder einfach hinreißend wilde Mode, die sich einfach was traut? Tatsächlich geben sie auf die Frage, ob ihre Entwürfe Mode oder Kunst seien, eine einfache Antwort: "Warum kann es nicht beides sein?!"

Ein Kleid, quergelegt

Klassische Fragen an Mode sind: Ist das tragbar? Ist das untragbar? Oder noch genauer: Sind die Entwürfe von Viktor&Rolf für jeden/jede tragbar? Da ist die Modewelt bzw. die Modeberichterstattung voreingenommen. Denn solche Fragen stellt kaum jemand, wenn wieder mal dürre Zero Size Models elegante Roben vorführen, in die nur sehr, sehr wenige Frauen hineinpassen. Das gilt als normal, als tragbar. Vermutlich sind Viktor&Rolf von dieser Frage genervt gewesen. Jedenfalls haben darauf eine wunderbare Antwort gegeben. Ein wiederkehrendes Stilelement sind Kleider, die so aussehen, als wären sie angeklebt, angepappt, sogar quergelegt zum Körper. Das Model trägt ein Korsett, das Kleid ist in Hüfthöhe angebracht, so würde das Model statt eines Kleides eine Anziehpuppe mit Kleid tragen.

Für Prinzessinnen mit Köpfchen

Haut-Couture-Roben sind immer Hingucker – üppig Stoff und Verarbeitung zelebrierend. Sie machen aus Frauen Prinzessinnen, degradieren sie aber auch zu etwas, das nur schön ist (was natürlich auch einen Wert darstellt). Die quergelegten Kleider von Viktor&Rolf wollen einen anderen Typ von Trägerin. Die weiß, dass sie angestarrt wird, aber das zum Thema macht. Die nicht eine hübsche Schaufensterpuppe sein will. Sondern zeigt, dass sie die Funktion von Haute Couture versteht (und nicht willenlos befolgt). Und die den male gaze veräppelt: die Reduzierung der Frau auf einen (schönen) Körper. Ich bin schlau, verspielt, ironisch – nicht ein Objekt für den Mann. Das ist die Aussage dieses Kleides. Ein anderes Kleid in der Ausstellung ist noch deutlicher. Auf dem steht dick gedruckt: "Princess? No Bitch, Queen". Frauen, die diese Mode tragen, wollen keine hübschen Anziehpuppen sein, sondern Herrscherinnen.

Robe aus Bettdecken

Es gibt bei Viktor&Rolf Kleider, die wie übergeworfen, wie nur halb angezogen aussehen. Neben solchen, die komplett darauf verzichten, das angebliche Gesetz der Mode, die Trägerinnen und Träger zu umschmeicheln, einzulösen. Eines aus der "The Immaculate Collection haute couture collection" von 2018–19 sieht aus, als trage die Frau nicht ein Kleid, sondern kuschele sich in ein riesiges Federbett. Ja, das ist erotisch. Ob es tragbar ist? Das sollen die Frauen selbst entscheiden. Und wenn die Trägerin ein wenig angeben will, dann zitiert sie Till Eulenspiegel. Von dem gibt es eine Geschichte, dass er sich sein Bett an den Rücken schnallen ließ, um bei der Arbeit weiterzuschlafen. Nein, diese Geschichte würden sie nicht kennen, meinten sie schmallippig im (leider sehr kurzen) BR-Interview.

"Kleid trifft Körper"

Auffällig an ihrer Bedtime-Kollektion: Designer und Designerinnen inszenieren fast immer Körper. Viktor&Rolf machen das auch, aber auf eine unverwechselbare Art und Weise. Es ist so, also ob sie dem Kleid den Körper nur beistellen. Das Kleid ist ihnen definitiv wichtiger. Und sie denken es nicht von den Beschränkungen her, die der Körperbau mit sich bringt: "Lange Zeit hatten wir Kleider entworfen, die vom Körper getrennt waren, wobei der Körper eigentlich keine Verbindung mehr zu dem hat, was getragen wird. Kleid trifft Körper, oder Körper trifft Kleid. Es ist fast wie eine zufällige Begegnung im Raum zwischen einem Kleidungsstück, das völlig autonom ist, und einem Körper; sie kollidieren einfach zufällig. Wenn wir so darüber nachdenken, ist das ein perfektes Beispiel dafür, wie wir unsere Arbeit empfinden: Die Kleidung ist autonom, und sobald wir sie so präsentiert haben, wie wir sie sehen, geben wir sie aus den Händen."