Mode & Verzweiflung: Die neue Fernsehserie "The New Look"

Paris, 1943. Die französische Hauptstadt ist von den Nazis besetzt. Während das Vichy-Regime kooperiert, kämpft die Resistance gegen die deutsche Okkupation. Auch zwei Mode-Designer sind in die politischen Wirrungen der Kriegszeit verstrickt - auf ganz unterschiedliche Weise: Coco Chanel und Christian Dior. Sie stehen im Mittelpunkt der Serie.

Chanel hat eine Affäre mit einem Nazi-Spion und wird selbst in einen Auftrag verwickelt. Außerdem versucht sie mithilfe der Rassen-Gesetze jüdische Anteilseigner aus ihrem Unternehmen zu drängen.

Dior hat noch kein eigenes Unternehmen. Er arbeitet aber für eine Firma, die den deutschen Offiziers-Frauen exquisite Kleider näht, gleichzeitig unterstützt er seine Schwester, die dem Widerstand folgt.

Starke Persönlichkeiten, unsichere Zeiten

Zwei unterschiedliche Typen, eine Passion: Sie extrovertiert und berechnend, er introvertiert und einfühlsam, folgen sie der Mode. Und wir folgen ihnen durch den Krieg in die Nachkriegszeit bis zur großen Moderevolution, dem "New Look", als ein neuer Stil aus Frankreich Taille und Luxus gleichermaßen betonte.

Im ersten Teil der zehn Folgen langen Serie gleicht die Handlung einem Thriller - die Politik steht ganz im Mittelpunkt: Chanels Nazi-Verwicklungen und Diors Schwester-Sorgen.

Dann im zweiten Teil wird Frankreich befreit, eine Gruppe von Designern um Dior macht sich nach 1945 daran, die Modewelt zu erneuern, während Chanel um ihren Ruf und gegen ihre Ablösung kämpft.

Drama, nah an der Wirklichkeit?

Die Serie "The New Look" schafft es tiefgründig und unterhaltsam von zwei Designern, ihren Träumen, Ängsten und Widersprüchen zu erzählen. Das gelingt, weil die Serie die gesellschaftlichen Dynamiken und nicht den modischen Glamour in den Mittelpunkt stellt. Die Mode dient immer nur als Vehikel zur Charakterisierung der Zeit.

Und es funktioniert auch deshalb, weil Chanel und Dior schlichtweg interessante Persönlichkeiten mit interessanten Biografien waren, die von Juliette Binoche und Ben Mendelsohn so unglaublich gut verkörpert werden, dass man zeitweise vergisst, dass hier Schauspieler am Werk sind.

Das so herausragende Protagonisten-Duo wird nicht weniger herausragend ergänzt um John Malkovich als Diors Förderer und Maisie Williams als seine aus dem KZ Ravensbrück zurückkehrende Schwester Catherine.

Amerikanische Serie, in Paris gedreht

Die Serie stützt sich dabei auf zwei Bücher, die den Blick auf die Modewelt verändert haben. Hal Vaughans Biografie "Der Schwarze Engel" belegt Coco Chanels Nazi-Nähe und Antisemitismus schon im Jahr 2011. Justine Picardies Biografie über Miss (Catherine) Dior machte eine wenig bekannte Geschichte erst kürzlich 2022 publik.

Die Serie "The New Look" zeigt: Mode in einer Fernseh-Serie kann viel mehr sein als nur instagramtaugliche Fashionshow à la "Emily in Paris". Haute Couture ist eben nicht nur teuer, schön und glamourös, sondern auch: politisch.